Как вкусно запечь голени: получатся мягкими внутри и с хрустящей корочкой
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина или обеда, выбирайте для этого куриное мясо: филе, голени, крылья. Для маринада лучше всего использовать мед, соевый соус, они сделают мясо сочным.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом запеченных голеней в маринаде из соевого соуса, с медом, карри и кетчупом.
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Ингредиенты:
- куриные голени – 700 г
Маринад:
- кетчуп – 2 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- карри – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- паприка – 1 ч. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
1. Для маринада: смешайте все ингредиенты.
2. Голени помойте, высушите бумажным полотенцем. Переложите в миску, залейте маринадом и оставьте на 1 час.
3. Запекайте голени при температуре 190-200 С 40-45 минут, несколько раз перемешивая в процессе.
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