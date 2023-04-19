Как вкусно запечь голени: получатся мягкими внутри и с хрустящей корочкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Как вкусно приготовить голени

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина или обеда, выбирайте для этого куриное мясо: филе, голени, крылья. Для маринада лучше всего использовать мед, соевый соус, они сделают мясо сочным. 

Запеченное куриное мясо

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом запеченных голеней в маринаде из соевого соуса, с медом, карри и кетчупом. 

Рецепт голеней
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Ингредиенты:

  • куриные голени – 700 г

Маринад: 

  • кетчуп – 2 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • карри – 1 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте все ингредиенты. 

Маринад для мяса

2. Голени помойте, высушите бумажным полотенцем. Переложите в миску, залейте маринадом и оставьте на 1 час.

Как вкусно запечь голени

3. Запекайте голени при температуре 190-200 С 40-45 минут, несколько раз перемешивая в процессе.

Вкусные голени

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