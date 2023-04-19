Как вкусно запечь голени

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина или обеда, выбирайте для этого куриное мясо: филе, голени, крылья. Для маринада лучше всего использовать мед, соевый соус, они сделают мясо сочным.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом запеченных голеней в маринаде из соевого соуса, с медом, карри и кетчупом.

Видео дня

Ингредиенты:

куриные голени – 700 г

Маринад:

кетчуп – 2 ст. л.

мед – 1 ст. л.

карри – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

соевый соус – 1 ст. л.

паприка – 1 ч. л.

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте все ингредиенты.

2. Голени помойте, высушите бумажным полотенцем. Переложите в миску, залейте маринадом и оставьте на 1 час.

3. Запекайте голени при температуре 190-200 С 40-45 минут, несколько раз перемешивая в процессе.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: