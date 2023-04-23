Как вкусно запечь голени в духовке: мясо будет сочное и нежное

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно запечь голени в духовке: мясо будет сочное и нежное

Такое мясо как куриные голени можно очень приготовить в духовке или на сковороде. Самое важное в процессе – это приготовить вкусный маринад и замариновать мясо, чтобы оно было сочное и мягкое.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт запеченных куриных голеней в духовке во вкусном соево-медовом маринаде.

Рецепт запеченных куриных голеней в маринаде

Ингредиенты:

  • куриные голени – 6 шт
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • копченая паприка – 2 ст. л.
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  • лимонный фреш – 2 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Все специи насыпать в большую миску и хорошо перемешать.

Как вкусно запечь голени

2. В полученный маринад окунуть голени, тщательно перемешать и оставить на 40 минут.

Запеченные куриные голени

3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут.

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