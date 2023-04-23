Такое мясо как куриные голени можно очень приготовить в духовке или на сковороде. Самое важное в процессе – это приготовить вкусный маринад и замариновать мясо, чтобы оно было сочное и мягкое.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram был опубликован рецепт запеченных куриных голеней в духовке во вкусном соево-медовом маринаде.

Ингредиенты:

куриные голени – 6 шт

соевый соус – 3 ст. л.

копченая паприка – 2 ст. л.

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лимонный фреш – 2 ст. л.

мед – 1 ч. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Все специи насыпать в большую миску и хорошо перемешать.

2. В полученный маринад окунуть голени, тщательно перемешать и оставить на 40 минут.

3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут.

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