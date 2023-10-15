Сезонные яблоки и груши подходят для приготовления не только калорийной выпечки, но и для самостоятельных полезных десертов. Плоды прекрасно сочетаются с кисломолочным сыром, который обязательно нужен в рационе. Также можно добавить орехи и запечь все в духовке.

Идея приготовления запеченных груш и яблок с сыром опубликована на странице нутрициолога Юлии Науменко (ulichka_naumenko) в Instagram. Фрукты после изготовления остаются полезными.

Ингредиенты:

зеленое яблоко – 150 г

груша – 150 г

Видео дня

кисломолочный творог – 50 г

любые орехи (кроме арахиса) – 60 г

мед – 2 ч.л.

твердый сыр

до 30% 20 г + корица на кончике ножа

Способ приготовления:

1. В яблоке и груше вырежьте середину.

2. Смешайте творог с орехами (30 г). Твердый сыр натрите на терке и смешайте с орехами (30 г).

3. Выложите кисломолочный творог в яблоко, твердый сыр в грушу.

4. Полейте медом и по вкусу можете присыпать корицей.

5. Запекайте в разогретой на 180 градусов духовке 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: