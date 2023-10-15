Как вкусно запечь груши и яблоки с сыром: вариант полезного сезонного десерта
Сезонные яблоки и груши подходят для приготовления не только калорийной выпечки, но и для самостоятельных полезных десертов. Плоды прекрасно сочетаются с кисломолочным сыром, который обязательно нужен в рационе. Также можно добавить орехи и запечь все в духовке.
Идея приготовления запеченных груш и яблок с сыром опубликована на странице нутрициолога Юлии Науменко (ulichka_naumenko) в Instagram. Фрукты после изготовления остаются полезными.
Ингредиенты:
- зеленое яблоко – 150 г
- груша – 150 г
- кисломолочный творог – 50 г
- любые орехи (кроме арахиса) – 60 г
- мед – 2 ч.л.
- твердый сыр
- до 30% 20 г + корица на кончике ножа
Способ приготовления:
1. В яблоке и груше вырежьте середину.
2. Смешайте творог с орехами (30 г). Твердый сыр натрите на терке и смешайте с орехами (30 г).
3. Выложите кисломолочный творог в яблоко, твердый сыр в грушу.
4. Полейте медом и по вкусу можете присыпать корицей.
5. Запекайте в разогретой на 180 градусов духовке 20 минут.
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