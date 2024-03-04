Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

Хек это очень универсальная рыба с небольшим количеством костей. Ее вкусно жарить или даже тушить. Но беспроигрышным вариантом будет именно запекание.

Идея приготовления сочного хека в сливочно-творожном соусе опубликована на странице консультанта по здоровому питанию Кристины Романовской (romanovskaya_krestina) в Instgaram. Добавьте достаточно много сыра.

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

Ингредиенты:

  • сметана или греческий йогурт
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  • французская горчица
  • соус териаки
  • сыр
  • соль, перец.
  • хек

Способ приготовления:

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

1. Для соуса смешать сметану 3-4 ст. л, горчицу 1 ст.л, соус терияки 1-2 ст.л.

2. Филе рыбы посолить, поперчить.

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

3. Смазать рыбу соусом, посыпать натертым сыром.

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

4. Накрыть фольгой. поставить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

5. Через 40 минут снять фольгу и оставить еще на 20 минут.

Как вкусно запечь хек в духовке на обед: получится очень нежным и сочным

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