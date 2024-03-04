Хек это очень универсальная рыба с небольшим количеством костей. Ее вкусно жарить или даже тушить. Но беспроигрышным вариантом будет именно запекание.

Идея приготовления сочного хека в сливочно-творожном соусе опубликована на странице консультанта по здоровому питанию Кристины Романовской (romanovskaya_krestina) в Instgaram. Добавьте достаточно много сыра.

Ингредиенты:

сметана или греческий йогурт

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французская горчица

соус териаки

сыр

соль, перец.

хек

Способ приготовления:

1. Для соуса смешать сметану 3-4 ст. л, горчицу 1 ст.л, соус терияки 1-2 ст.л.

2. Филе рыбы посолить, поперчить.

3. Смазать рыбу соусом, посыпать натертым сыром.

4. Накрыть фольгой. поставить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

5. Через 40 минут снять фольгу и оставить еще на 20 минут.

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