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Как вкусно запечь и в чем замариновать скумбрию для легкого ужина: оригинальный рецепт от кулинара
Скумбрия является очень полезной, бюджетной и вкусной рыбой, которую можно просто запечь в духовке, а также из нее готовят супы, добавляют в салаты и солят самостоятельно со специями.
Кулинар Алекс Миль поделился в Instagram рецептом запеченной скумбрии с пикантным соусом, который придаст рыбе пряного вкуса.
Ингредиенты:
- филе скумбрия или другой рыбы – 2 шт.
Для соуса:
- соль и перец
- кориандр – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- перец чили
- оливковое масло – 2-3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Из филе удалите все косточки, сделайте надрезы. Выложите рыбу на противень застеленным пергаментом.
2. Соус: смешайте специи с оливковым маслом.
3. Смажьте соусом рыбу и запекайте рыбу до готовности.
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