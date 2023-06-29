Как вкусно запечь и в чем замариновать скумбрию для легкого ужина: оригинальный рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт скумбрии

Скумбрия является очень полезной, бюджетной и вкусной рыбой, которую можно просто запечь в духовке, а также из нее готовят супы, добавляют в салаты и солят самостоятельно со специями. 

В каком маринаде вкусно запечь скумбрию в духовке

Кулинар Алекс Миль поделился в Instagram рецептом запеченной скумбрии с пикантным соусом, который придаст рыбе пряного вкуса.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • филе скумбрия или другой рыбы – 2 шт.

Для соуса:

  • соль и перец
  • кориандр – 1 ч. л. 
  • паприка – 1 ч. л.
  • перец чили 
  • оливковое масло – 2-3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из филе удалите все косточки, сделайте надрезы. Выложите рыбу на противень застеленным пергаментом. 

Как вкусно запечь скумбрию

2. Соус: смешайте специи с оливковым маслом. 

Готовая рыба

3. Смажьте соусом рыбу и запекайте рыбу до готовности. 

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