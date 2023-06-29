Скумбрия является очень полезной, бюджетной и вкусной рыбой, которую можно просто запечь в духовке, а также из нее готовят супы, добавляют в салаты и солят самостоятельно со специями.

Кулинар Алекс Миль поделился в Instagram рецептом запеченной скумбрии с пикантным соусом, который придаст рыбе пряного вкуса.

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Ингредиенты:

филе скумбрия или другой рыбы – 2 шт.

Для соуса:

соль и перец

кориандр – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

перец чили

оливковое масло – 2-3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из филе удалите все косточки, сделайте надрезы. Выложите рыбу на противень застеленным пергаментом.

2. Соус: смешайте специи с оливковым маслом.

3. Смажьте соусом рыбу и запекайте рыбу до готовности.

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