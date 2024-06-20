Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
420
Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

Для того чтобы вкусно приготовить кабачки, совсем не обязательно использовать мясо. Все, что вам пригодится для такого блюда, это много сыра. Также не забудьте о специях. Получится очень бюджетная и элементарная закуска.

Идея приготовления запеченных кабачков с сыром опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Запекаются максимум 20 минут.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

Ингредиенты:

  • кабачок
  • моцарелла
  • пармезан
  • паприка
  • масло
  • соль

Способ приготовления:

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

1. Кабачки порезать кольцами.

2. Добавить соль, паприку, масло, натертый пармезан.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

3. Все перемешать.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

4. Выложить на противень.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

5. Наверх кабачков положить моцареллу.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: обязательно добавьте много сыра

6. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

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