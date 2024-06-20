Для того чтобы вкусно приготовить кабачки, совсем не обязательно использовать мясо. Все, что вам пригодится для такого блюда, это много сыра. Также не забудьте о специях. Получится очень бюджетная и элементарная закуска.

Идея приготовления запеченных кабачков с сыром опубликована на странице фудблогера с ником top havchik в Instagram. Запекаются максимум 20 минут.

Ингредиенты:

кабачок

моцарелла

пармезан

паприка

масло

соль

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать кольцами.

2. Добавить соль, паприку, масло, натертый пармезан.

3. Все перемешать.

4. Выложить на противень.

5. Наверх кабачков положить моцареллу.

6. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: