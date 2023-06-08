Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

Из обычных кабачков можно приготовить достаточно сытное блюдо. Для этого нужно сделать начинку из мяса и сыра. Овощ становится мягким и сочным, быстро запекается.

Идея приготовления запеченных кабачков с начинкой в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Особого пикантного вкуса блюду добавляет пряная смесь.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

Ингредиенты:

  • кабачки (3 шт.) – 600 г
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Пряная смесь:

  • сливочное масло – 10 г
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • любимые специи
  • соль, перец

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 150 г
  • сыр сулугуни – 30 г
  • сметана – 1 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

1. Совместить компоненты для пряной смеси.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

2. Кабачки разрезать вдоль.

3. Сделать надрезы в виде сеточки на поверхности (это для того, чтобы соус хорошо пропитался).

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

4. Смазать кабачки готовой смесью.

5. Запекать при температуре 180 градусах 20 минут.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

6. Выложить начинку.

7. Затем поставить в духовку еще на 15 минут.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой

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