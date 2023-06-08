Как вкусно запечь кабачки в духовке: с соусом и сытной начинкой
Из обычных кабачков можно приготовить достаточно сытное блюдо. Для этого нужно сделать начинку из мяса и сыра. Овощ становится мягким и сочным, быстро запекается.
Идея приготовления запеченных кабачков с начинкой в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram. Особого пикантного вкуса блюду добавляет пряная смесь.
Ингредиенты:
- кабачки (3 шт.) – 600 г
Пряная смесь:
- сливочное масло – 10 г
- соевый соус – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- любимые специи
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 150 г
- сыр сулугуни – 30 г
- сметана – 1 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Совместить компоненты для пряной смеси.
2. Кабачки разрезать вдоль.
3. Сделать надрезы в виде сеточки на поверхности (это для того, чтобы соус хорошо пропитался).
4. Смазать кабачки готовой смесью.
5. Запекать при температуре 180 градусах 20 минут.
6. Выложить начинку.
7. Затем поставить в духовку еще на 15 минут.
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