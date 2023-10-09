Как вкусно запечь камамбер: рецепт популярной закуски за 15 минут
Запеченный камамбер – оригинальная и изысканная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Что интересно, ее можно с легкостью приготовить всего за 15-20 минут. В таком виде сыр очень вкусно дополнить ароматными травами, специями, чесноком и грушей. В готовом виде лучше всего подавать с гренками.
В одном из кулинарных блогов (thefoodhub.blog) в Instagram был опубликован рецепт запеченного камамбера с чесноком и ароматными травами.
Ингредиенты:
- сыр камамбер
- чеснок – 2 зубчика
- томаты черри
- оливковое масло
- прованские травы
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить камамбер к приготовлению, а именно выложить сыр на противень и сделать надрезы на его поверхности таким образом, чтобы получились маленькие кубики.
2. Чеснок очистить и нарезать кубиками. Каждый из них выложить в образовавшиеся надрезы сыра.
3. Полить сыр сверху оливковым маслом и посыпать травами. Возле камамбера выложить помидоры черри.
4. Запекать сыр в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Готовый камамбер подавать с гренками. Приятного аппетита!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить камамбер в слоеном тесте.