Как вкусно запечь камамбер: рецепт популярной закуски за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно запечь камамбер: рецепт популярной закуски за 15 минут

Запеченный камамбер – оригинальная и изысканная закуска, которая станет украшением любого праздничного стола. Что интересно, ее можно с легкостью приготовить всего за 15-20 минут. В таком виде сыр очень вкусно дополнить ароматными травами, специями, чесноком и грушей. В готовом виде лучше всего подавать с гренками.

В одном из кулинарных блогов (thefoodhub.blog) в Instagram был опубликован рецепт запеченного камамбера с чесноком и ароматными травами.

Как вкусно запечь камамбер в духовке

Ингредиенты:

  • сыр камамбер
  • чеснок – 2 зубчика
  • томаты черри
  • оливковое масло
  • прованские травы
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить камамбер к приготовлению, а именно выложить сыр на противень и сделать надрезы на его поверхности таким образом, чтобы получились маленькие кубики.

Камамбер в духовке с гренками

2. Чеснок очистить и нарезать кубиками. Каждый из них выложить в образовавшиеся надрезы сыра.

3. Полить сыр сверху оливковым маслом и посыпать травами. Возле камамбера выложить помидоры черри.

Камамбер с чесноком, орехами и травами

4. Запекать сыр в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Готовый камамбер подавать с гренками. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить камамбер в слоеном тесте.

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