Как вкусно запечь карпа в духовке: рецепт на все случаи жизни
Карп – это довольно бюджетная, но очень вкусная рыба, которая идеально подходит для запекания. В то же время ее можно запечь со специями и соусом или дополнительно нафаршировать начинкой. Такое блюдо подойдет как для ужина, так и поразит гостей за праздничным столом.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного карпа с грибами и овощами.
Ингредиенты:
- карп
- приправа для рыбы
- майонез
- лук
- морковь
- шампиньоны
- укроп
- лимон
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить карп, а именно очистить его от внутренностей, чешуи и плавников. Выложить рыбу на противень.
2. Смешать приправу для рыбы и майонез. Смазать полученной массой рыбу снаружи и внутри.
3. Измельчить лук, нарезать грибы и натереть морковь на терке. Поджарить сначала овощи до мягкости, затем добавить грибы. Жарить до готовности.
4. Полученной начинкой нафаршировать карп.
5. На поверхности рыбы сделать надрезы и уложить в них лимон. Завернуть рыбу в фольгу и выпекать при температуре 180-200 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!
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