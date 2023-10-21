Карп – это довольно бюджетная, но очень вкусная рыба, которая идеально подходит для запекания. В то же время ее можно запечь со специями и соусом или дополнительно нафаршировать начинкой. Такое блюдо подойдет как для ужина, так и поразит гостей за праздничным столом.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного карпа с грибами и овощами.

Ингредиенты:

карп

приправа для рыбы

майонез

лук

морковь

шампиньоны

укроп

лимон

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно подготовить карп, а именно очистить его от внутренностей, чешуи и плавников. Выложить рыбу на противень.

2. Смешать приправу для рыбы и майонез. Смазать полученной массой рыбу снаружи и внутри.

3. Измельчить лук, нарезать грибы и натереть морковь на терке. Поджарить сначала овощи до мягкости, затем добавить грибы. Жарить до готовности.

4. Полученной начинкой нафаршировать карп.

5. На поверхности рыбы сделать надрезы и уложить в них лимон. Завернуть рыбу в фольгу и выпекать при температуре 180-200 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!

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