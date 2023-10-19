Картофель – очень полезный и бюджетный овощ, который можно варить, запекать, делать жаркое, добавлять в салаты. Чтобы картофель при запекании в духовке был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно предварительно отварить до полуготовности.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с соусом для сытного и простого ужина.

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Ингредиенты:

картофель – 11 средних

оливковое масло – 5-6 ст.л.

копченая паприка – 1/2 ч.л.

сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

специи к картофелю – 1/2 ч.л.

соль – щедрая щепотка

Соус:

сметана – 150 г

огурчики маринованные – я добавила 1,5 средние огурцы, это по вкусу

чеснок – 3-4 зуб.

соль или соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Далее выложите ее на противень, придавите их с помощью стакана.

3. Смешайте оливковое масло, соль, специи для картофеля, копченую паприку и сушеный чеснок. Нанесите эту смесь на каждую картофелину. Запекайте 35 минут при 220 С.

4. Соус: к сметане добавьте чеснок, соль или соевый соус по желанию и мелко нарезанные маринованные огурцы, все перемешайте.

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