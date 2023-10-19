Как вкусно запечь картофель для ужина: рецепт блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Как вкусно запечь картофель для ужина: рецепт блюда по-новому

Картофель – очень полезный и бюджетный овощ, который можно варить, запекать, делать жаркое, добавлять в салаты. Чтобы картофель при запекании в духовке был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно предварительно отварить до полуготовности. 

Как приготовить вкусный запеченный картофель с соусом

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с соусом для сытного и простого ужина.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 11 средних
  • оливковое масло – 5-6 ст.л.
  • копченая паприка – 1/2 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
  • специи к картофелю – 1/2 ч.л.
  • соль – щедрая щепотка

Соус:

  • сметана – 150 г
  • огурчики маринованные – я добавила 1,5 средние огурцы, это по вкусу
  • чеснок – 3-4 зуб.
  • соль или соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.

Вареный картофель

2. Далее выложите ее на противень, придавите их с помощью стакана.

Как вкусно запечь картофель

3. Смешайте оливковое масло, соль, специи для картофеля, копченую паприку и сушеный чеснок. Нанесите эту смесь на каждую картофелину. Запекайте 35 минут при 220 С.

Сколько запекать картофель

4. Соус: к сметане добавьте чеснок, соль или соевый соус по желанию и мелко нарезанные маринованные огурцы, все перемешайте.

Картофель с соусом

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