Как вкусно запечь картофель для ужина: рецепт блюда по-новому
Картофель – очень полезный и бюджетный овощ, который можно варить, запекать, делать жаркое, добавлять в салаты. Чтобы картофель при запекании в духовке был мягким внутри и хрустящим снаружи, его нужно предварительно отварить до полуготовности.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом запеченного картофеля с соусом для сытного и простого ужина.
Ингредиенты:
- картофель – 11 средних
- оливковое масло – 5-6 ст.л.
- копченая паприка – 1/2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
- специи к картофелю – 1/2 ч.л.
- соль – щедрая щепотка
Соус:
- сметана – 150 г
- огурчики маринованные – я добавила 1,5 средние огурцы, это по вкусу
- чеснок – 3-4 зуб.
- соль или соевый соус – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку хорошо помойте и отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Далее выложите ее на противень, придавите их с помощью стакана.
3. Смешайте оливковое масло, соль, специи для картофеля, копченую паприку и сушеный чеснок. Нанесите эту смесь на каждую картофелину. Запекайте 35 минут при 220 С.
4. Соус: к сметане добавьте чеснок, соль или соевый соус по желанию и мелко нарезанные маринованные огурцы, все перемешайте.
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