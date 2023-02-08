Запеченный картофель – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Перед тем, как запекать картофель, его нужно отварить. А пикантного вкуса ему придадут специи, и цедра цитрусовых.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля со специями, который получится очень вкусным и сытным.

Видео дня

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

масло растительное – 100-120 г

паприка (копченая)

сушеный или сырой чеснок

кориандр, куркума, тмин

острый чили и черный перец

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, слейте воду, переложите в миску.

2. Добавьте приправы к картофелю, паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.

3. Влейте масло, перемешайте и добавьте чеснок.

4. Выложите картофель на пергамент, немного раздавите его и запекайте до румяности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: