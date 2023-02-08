Как вкусно запечь картофель: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
5,8 т.
Как вкусно запечь картофель

Запеченный картофель – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Перед тем, как запекать картофель, его нужно отварить. А пикантного вкуса ему придадут специи, и цедра цитрусовых. 

Как вкусно приготовить картофель в духовке

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля со специями, который получится очень вкусным и сытным. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • масло растительное – 100-120 г
  • паприка (копченая)
  • сушеный или сырой чеснок
  • кориандр, куркума, тмин 
  • острый чили и черный перец

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, слейте воду, переложите в миску. 

Отварной картофель

2. Добавьте приправы к картофелю, паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного. 

Специи для приготовления картофеля

3. Влейте масло, перемешайте и добавьте чеснок. 

Как запечь золотистый и хрустящий картофель в духовке

4. Выложите картофель на пергамент, немного раздавите его и запекайте до румяности. 

Готовый картофель

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