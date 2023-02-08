Как вкусно запечь картофель: рецепт от Владимира Ярославского
Запеченный картофель – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Перед тем, как запекать картофель, его нужно отварить. А пикантного вкуса ему придадут специи, и цедра цитрусовых.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом запеченного картофеля со специями, который получится очень вкусным и сытным.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- масло растительное – 100-120 г
- паприка (копченая)
- сушеный или сырой чеснок
- кориандр, куркума, тмин
- острый чили и черный перец
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, слейте воду, переложите в миску.
2. Добавьте приправы к картофелю, паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.
3. Влейте масло, перемешайте и добавьте чеснок.
4. Выложите картофель на пергамент, немного раздавите его и запекайте до румяности.
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