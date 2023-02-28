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Как вкусно запечь картофель: рецепт сытного блюда
Картофель – очень ценный и вкусный продукт, из которого можно готовить вкусное пюре, а также зразы, салат, супы. Еще картофель можно вкусно запечь, пожарить с грибами и овощами.
Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с сыром, сметаной и специями.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- соль – 1/4 ч. л.
- чесночный порошок – 1/4 ч. л.
- перец – 1/4 ч. л.
- сыр Чеддер – 100 г
- сметана
Способ приготовления:
1. Помойте картофель, выложите на противень, наколите вилкой картофель, посыпьте специями и запекайте до полуготовности.
2. Готовый картофель разрежьте пополам, выберите мякоть.
3. Натрите сыр, выложите в картофель, поставьте в духовку на пару минут.
4. Достаньте, положите сметану, присыпьте зеленью и можно подавать.
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