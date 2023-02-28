Картофель – очень ценный и вкусный продукт, из которого можно готовить вкусное пюре, а также зразы, салат, супы. Еще картофель можно вкусно запечь, пожарить с грибами и овощами.

Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с сыром, сметаной и специями.

Видео дня

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

оливковое масло – 1 ст. л.

соль – 1/4 ч. л.

чесночный порошок – 1/4 ч. л.

перец – 1/4 ч. л.

сыр Чеддер – 100 г

сметана

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, выложите на противень, наколите вилкой картофель, посыпьте специями и запекайте до полуготовности.

2. Готовый картофель разрежьте пополам, выберите мякоть.

3. Натрите сыр, выложите в картофель, поставьте в духовку на пару минут.

4. Достаньте, положите сметану, присыпьте зеленью и можно подавать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: