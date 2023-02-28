Как вкусно запечь картофель: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт запеченного картофеля

Картофель – очень ценный и вкусный продукт, из которого можно готовить вкусное пюре, а также зразы, салат, супы. Еще картофель можно вкусно запечь, пожарить с грибами и овощами.

Картофель для блюда

Кулинар Yumna поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с сыром, сметаной и специями.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • соль – 1/4 ч. л.
  • чесночный порошок – 1/4 ч. л.
  • перец – 1/4 ч. л.
  • сыр Чеддер – 100 г
  • сметана

Способ приготовления:

1. Помойте картофель, выложите на противень, наколите вилкой картофель, посыпьте специями и запекайте до полуготовности.

Как вкусно приготовить картофель

2. Готовый картофель разрежьте пополам, выберите мякоть.

Картофель с сыром

3. Натрите сыр, выложите в картофель, поставьте в духовку на пару минут.

Сыр для блюда

4. Достаньте, положите сметану, присыпьте зеленью и можно подавать.

Готовое блюдо

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