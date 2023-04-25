Как вкусно запечь картофель с грибами: бюджетный и легкий способ
Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, грибами, салом или просто специями, а также подают со вкусным соусом.
Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного картофеля с грибами.
Ингредиенты :
- картофель – 10 шт
- грибы – 700 г
- лук – 2 шт
- сметана – 3 ст. л.
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Нарезать грибы и обжарить их на сковороде.
2. Картофель почистить, порезать тонкими ломтиками и выложить в глубокую миску.
3. Лук порезать тонкими полукольцами, добавить в картофель, перемешать.
4. Добавить в картофель соль, специи и сметану. Перемешать.
5. Форму для запекания лучше застелить фольгой. Выложить на дно половину картофеля, далее выложить грибы, сверху выложить оставшийся картофель.
6. Запекать в духовке при 200 градусах 40 минут.
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