Запеченный картофель в духовке – одно из самых вкусных и простых блюд. Традиционно ее запекают с мясом, грибами, салом или просто специями, а также подают со вкусным соусом.

Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного картофеля с грибами.

Ингредиенты :

картофель – 10 шт

грибы – 700 г

лук – 2 шт

сметана – 3 ст. л.

соль, специи

Способ приготовления:

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1. Нарезать грибы и обжарить их на сковороде.

2. Картофель почистить, порезать тонкими ломтиками и выложить в глубокую миску.

3. Лук порезать тонкими полукольцами, добавить в картофель, перемешать.

4. Добавить в картофель соль, специи и сметану. Перемешать.

5. Форму для запекания лучше застелить фольгой. Выложить на дно половину картофеля, далее выложить грибы, сверху выложить оставшийся картофель.

6. Запекать в духовке при 200 градусах 40 минут.

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