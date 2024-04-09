Как вкусно запечь картофель в кожуре: не будет сухим, если добавить один простой ингредиент
Чтобы сэкономить время приготовления картофеля – не снимайте с него кожуру. Так будет не только быстрее, но даже вкуснее. А чтобы овощ не был сухим после запекания – обязательно добавьте бекон.
Идея приготовления сочного запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita.cooking в Instagram. Бекон отдаст необходимое количество жира и вы даже не будете чувствовать, что не почистили овощ, потому что кожура будет очень мягкой.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт. (или 6 маленьких)
- бекон – 120 г
- масло – 30 г
- тертый сыр – 30 г
- специи (соль, копченая паприка, сухой чеснок)
Способ приготовления:
1. Картошку помыть.
2. Надрезать каждую не до конца.
3. Положить бекон в надрезы.
4. Масло растопить.
5. Добавить к нему специи.
6. Хорошо смазать картофель снаружи и внутри. Не стоит экономить на специях и соли.
7. Картофель присыпать тертым сыром.
8. Накрыть фольгой и поставить в духовку и выпекать при температуре 200 градусов до готовности.
9. За 10 минут до конца приготовления снять фольгу.
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