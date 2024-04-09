Чтобы сэкономить время приготовления картофеля – не снимайте с него кожуру. Так будет не только быстрее, но даже вкуснее. А чтобы овощ не был сухим после запекания – обязательно добавьте бекон.

Идея приготовления сочного запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita.cooking в Instagram. Бекон отдаст необходимое количество жира и вы даже не будете чувствовать, что не почистили овощ, потому что кожура будет очень мягкой.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт. (или 6 маленьких)

бекон – 120 г

масло – 30 г

тертый сыр – 30 г

специи (соль, копченая паприка, сухой чеснок)

Способ приготовления:

1. Картошку помыть.

2. Надрезать каждую не до конца.

3. Положить бекон в надрезы.

4. Масло растопить.

5. Добавить к нему специи.

6. Хорошо смазать картофель снаружи и внутри. Не стоит экономить на специях и соли.

7. Картофель присыпать тертым сыром.

8. Накрыть фольгой и поставить в духовку и выпекать при температуре 200 градусов до готовности.

9. За 10 минут до конца приготовления снять фольгу.

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