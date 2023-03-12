Запекание картофеля гармошкой – это один из самых быстрых способов приготовления такого овоща. Продукт не придется чистить – достаточно сделать небольшие надрезы. Середина будет мягкой, а корочка – хрустящая.

Идея приготовления картофеля гармошкой опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.

Способ приготовления:

1. Картошку помыть.

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2. Сделать надрезы не до конца.

3. Положить в кастрюлю.

4. Залить водой.

5. Варить 5 минут после закипания в подсоленной воде.

6. Положить в форму или на противень.

7. Смазать картофель растительным маслом.

8. Посыпать солью и специями.

9. Разогреть духовку до 230 градусов.

10. В ней допечь картофель в течение 20 минут.

11. По желанию сделать соус: к сметане добавить соль, перец, свежий укроп.

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