Как вкусно запечь картошку гармошкой: чистить не придется
Запекание картофеля гармошкой – это один из самых быстрых способов приготовления такого овоща. Продукт не придется чистить – достаточно сделать небольшие надрезы. Середина будет мягкой, а корочка – хрустящая.
Идея приготовления картофеля гармошкой опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram.
Способ приготовления:
1. Картошку помыть.
2. Сделать надрезы не до конца.
3. Положить в кастрюлю.
4. Залить водой.
5. Варить 5 минут после закипания в подсоленной воде.
6. Положить в форму или на противень.
7. Смазать картофель растительным маслом.
8. Посыпать солью и специями.
9. Разогреть духовку до 230 градусов.
10. В ней допечь картофель в течение 20 минут.
11. По желанию сделать соус: к сметане добавить соль, перец, свежий укроп.
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