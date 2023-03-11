Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей
Если запекать картофель таким способом – он получится очень хрустящим, ароматным и золотистым. Внутри овощи будут мягкими и нежными. Очень вкусно с соусом.
Идея приготовления вкусного запеченного картофеля кружочками опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- масло – 4 ст.л
- соль – 1 ч.л. (без горки)
- перец – 1/3 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- копченая паприка – 2 ч.л.
- итальянские или прованские травы – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Отлично вымыть картофель, порезать кружочками 8-10 мм шириной и сделать надрезы не до конца.
2. Отдельно в миске смешать: масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.
3. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями или просто поливаем картофель.
4. Перекладываем в разогретую до 200 градусов духовку.
5. Запекать при температуре 180-200 градусов 30-35 минут, ориентироваться по своей духовке.
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