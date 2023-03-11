Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

Если запекать картофель таким способом – он получится очень хрустящим, ароматным и золотистым. Внутри овощи будут мягкими и нежными. Очень вкусно с соусом.

Идея приготовления вкусного запеченного картофеля кружочками опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт
  • масло – 4 ст.л
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
  • перец – 1/3 ч.л.
Видео дня
  • кориандр – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 2 ч.л.
  • итальянские или прованские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

1. Отлично вымыть картофель, порезать кружочками 8-10 мм шириной и сделать надрезы не до конца.

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

2. Отдельно в миске смешать: масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

3. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями или просто поливаем картофель.

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

4. Перекладываем в разогретую до 200 градусов духовку.

Как вкусно запечь картошку кружочками: получается очень хрустящей

5. Запекать при температуре 180-200 градусов 30-35 минут, ориентироваться по своей духовке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты