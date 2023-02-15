Вкусно запечь картофель можно не только в духовке, но и в микроволновке. Самое главное – время приготовления составляет всего 10 минут. Будет вкусно даже если вы просто запечете картофель со специями – сытный обед гарантирован в любом случае.

Тренер Виктория с ником vikylya.ya на своей странице в TikTok поделилась рецептом запеченного картофеля в микроволновке за 10 минут.

Ингредиенты:

картофель

специи: паприка, сушеный чеснок, соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

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1. Картофель хорошо промыть и просушить (чистить и резать не нужно). Выложить в полиэтиленовый пакет.

2. Добавить к картофелю специи. Перемешать.

3. Добавить оливковое масло. Снова перемешать. Завязать пакет сверху и сделать один надрез.

4. Положить картофель в микроволновку и запекать 10 минут.

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