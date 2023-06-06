Как вкусно запечь крылышки в духовке с соусом: будут мягкими внутри и хрустящими снаружи
Куриные крылышки можно запекать, жарить, готовить на мангале. Еще очень вкусно будет – запекать в духовке с соусами. Если вы любите более острые блюда – не жалейте специй и чеснока.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных заеденных куриных крылышек, которые будут очень мягкими внутри и хрустящими снаружи.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1,5 кг,
- масло – 2 ст. л.
- специи: соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
Для соуса:
- масло – 2-3 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
- томатная паста – 2 ст. л.
- горчица – 1 ст. л.
- соевый соус – 4 ст. л.
- красный острый перец – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Крыла помойте и выложите на бумажные салфетки. Острым ножом разрежьте каждое крыло на три части. Переложите в миску, добавьте специи и масло, перемешайте.
2. Включите духовку и нагрейте до 200 С.
3. Смажьте противень маслом, выложите крылья, чтобы между ними было место. Готовьте в духовке 30-45 минут, чтобы мясо хорошо подрумянилось.
4. Соус: растопите масло, добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте, проварить его до растворения и объединения составляющих.
5. Достаньте крылья, смажьте соусом, накройте фольгой и готовьте еще 5-6 минут в духовке, чтобы соус карамелизировался.
Подавайте блюдо горячим с любым соусом!
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