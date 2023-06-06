Куриные крылышки можно запекать, жарить, готовить на мангале. Еще очень вкусно будет – запекать в духовке с соусами. Если вы любите более острые блюда – не жалейте специй и чеснока.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных заеденных куриных крылышек, которые будут очень мягкими внутри и хрустящими снаружи.

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Ингредиенты:

куриные крылышки – 1,5 кг,

масло – 2 ст. л.

специи: соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

Для соуса:

масло – 2-3 ст. л.

мед – 2 ст. л.

томатная паста – 2 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

соевый соус – 4 ст. л.

красный острый перец – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Крыла помойте и выложите на бумажные салфетки. Острым ножом разрежьте каждое крыло на три части. Переложите в миску, добавьте специи и масло, перемешайте.

2. Включите духовку и нагрейте до 200 С.

3. Смажьте противень маслом, выложите крылья, чтобы между ними было место. Готовьте в духовке 30-45 минут, чтобы мясо хорошо подрумянилось.

4. Соус: растопите масло, добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте, проварить его до растворения и объединения составляющих.

5. Достаньте крылья, смажьте соусом, накройте фольгой и готовьте еще 5-6 минут в духовке, чтобы соус карамелизировался.

Подавайте блюдо горячим с любым соусом!

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