Как вкусно запечь кукурузу на перекус: топ-3 рецепта

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь кукурузу на перекус: топ-3 рецепта

Кукуруза – это вкусный, питательный и полезный овощ. Его, как правило, готовят по-разному: отваривают, жарят, тушат и запекают, дополняя специями и сыром.

В одном из кулинарных блогов (v.vanilinka) в Instagram было опубликовано три рецепта запеченной кукурузы в духовке.

Кукуруза в духовке

Запеченная кукуруза с беконом

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло
  • соль
  • бекон
  • кукуруза

Способ приготовления:

1. Почистить кукурузу и порезать на средние куски.

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2. Мягкое масло смешать с солью. Полученной массой смазать каждый кусок кукурузы.

3. Далее завернуть каждый кусок овоща в слайс бекона. Выложить на противень.

5. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

Рецепт запеченной кукурузы в духовке

Запеченная кукуруза со специями

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло
  • копченая паприка
  • сухой чеснок
  • микс специй для бульона
  • молотый перец, соль
  • кукуруза

Способ приготовления:

1. Масло нужно смешать со специями.

2. Полученной массой тщательно смазать кукурузу. Выложить на противень.

3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

Как вкусно приготовить кукурузу

Запеченная кукуруза с сыром

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло
  • мягкий плавленый сыр
  • тертый пармезан
  • перец, соль
  • кукуруза

Способ приготовления:

1. Смешать сливочное масло, сыр, пармезан, соль и перец.

2. Кукурузу выложить на противень, смазать ее сырной массой. Завернуть все в пергамент.

3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

Кукуруза с сыром в духовке

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно и по-новому сварить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной.

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