Кукуруза – это вкусный, питательный и полезный овощ. Его, как правило, готовят по-разному: отваривают, жарят, тушат и запекают, дополняя специями и сыром.

В одном из кулинарных блогов (v.vanilinka) в Instagram было опубликовано три рецепта запеченной кукурузы в духовке.

Запеченная кукуруза с беконом

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло

соль

бекон

кукуруза

Способ приготовления:

1. Почистить кукурузу и порезать на средние куски.

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2. Мягкое масло смешать с солью. Полученной массой смазать каждый кусок кукурузы.

3. Далее завернуть каждый кусок овоща в слайс бекона. Выложить на противень.

5. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

Запеченная кукуруза со специями

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло

копченая паприка

сухой чеснок

микс специй для бульона

молотый перец, соль

кукуруза

Способ приготовления:

1. Масло нужно смешать со специями.

2. Полученной массой тщательно смазать кукурузу. Выложить на противень.

3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

Запеченная кукуруза с сыром

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло

мягкий плавленый сыр

тертый пармезан

перец, соль

кукуруза

Способ приготовления:

1. Смешать сливочное масло, сыр, пармезан, соль и перец.

2. Кукурузу выложить на противень, смазать ее сырной массой. Завернуть все в пергамент.

3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!

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