Как вкусно запечь кукурузу на перекус: топ-3 рецепта
Кукуруза – это вкусный, питательный и полезный овощ. Его, как правило, готовят по-разному: отваривают, жарят, тушат и запекают, дополняя специями и сыром.
В одном из кулинарных блогов (v.vanilinka) в Instagram было опубликовано три рецепта запеченной кукурузы в духовке.
Запеченная кукуруза с беконом
Ингредиенты:
- мягкое сливочное масло
- соль
- бекон
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Почистить кукурузу и порезать на средние куски.
2. Мягкое масло смешать с солью. Полученной массой смазать каждый кусок кукурузы.
3. Далее завернуть каждый кусок овоща в слайс бекона. Выложить на противень.
5. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!
Запеченная кукуруза со специями
Ингредиенты:
- мягкое сливочное масло
- копченая паприка
- сухой чеснок
- микс специй для бульона
- молотый перец, соль
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Масло нужно смешать со специями.
2. Полученной массой тщательно смазать кукурузу. Выложить на противень.
3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!
Запеченная кукуруза с сыром
Ингредиенты:
- мягкое сливочное масло
- мягкий плавленый сыр
- тертый пармезан
- перец, соль
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Смешать сливочное масло, сыр, пармезан, соль и перец.
2. Кукурузу выложить на противень, смазать ее сырной массой. Завернуть все в пергамент.
3. Запекать при температуре 200 градусов 10-15 минут. Приятного аппетита!
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