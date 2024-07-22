Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
582
Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

Запеченная кукуруза гораздо вкуснее просто отварной. Овощи нужно натереть маслом сразу, оно растопится и сделает продукт очень сочным. Также не забудьте о специях.

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Идея приготовления вкусной запеченной кукурузы в рукаве опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы забудете о том, что когда-нибудь отваривали такой продукт.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

Ингредиенты:

  • кукуруза
  • сливочное масло
  • паприка – по желанию
  • соль – по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

1. Очистить кукурузу.

2. Хорошо промыть.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

3. Полностью просушить.

4. Натереть сливочным маслом.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

5. Посыпать специями по желанию.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

6. Выложить в рукав для запекания.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

7. Готовить 25 минут при температуре 200 градусов.

Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной

8. По желанию присыпаем солью.

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