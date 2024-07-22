Запеченная кукуруза гораздо вкуснее просто отварной. Овощи нужно натереть маслом сразу, оно растопится и сделает продукт очень сочным. Также не забудьте о специях.

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Идея приготовления вкусной запеченной кукурузы в рукаве опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы забудете о том, что когда-нибудь отваривали такой продукт.

Ингредиенты:

кукуруза

сливочное масло

паприка – по желанию

соль – по желанию

Способ приготовления:

1. Очистить кукурузу.

2. Хорошо промыть.

3. Полностью просушить.

4. Натереть сливочным маслом.

5. Посыпать специями по желанию.

6. Выложить в рукав для запекания.

7. Готовить 25 минут при температуре 200 градусов.

8. По желанию присыпаем солью.

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