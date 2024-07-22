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Как вкусно запечь кукурузу в духовке: лучше отварной
Запеченная кукуруза гораздо вкуснее просто отварной. Овощи нужно натереть маслом сразу, оно растопится и сделает продукт очень сочным. Также не забудьте о специях.
Идея приготовления вкусной запеченной кукурузы в рукаве опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы забудете о том, что когда-нибудь отваривали такой продукт.
Ингредиенты:
- кукуруза
- сливочное масло
- паприка – по желанию
- соль – по желанию
Способ приготовления:
1. Очистить кукурузу.
2. Хорошо промыть.
3. Полностью просушить.
4. Натереть сливочным маслом.
5. Посыпать специями по желанию.
6. Выложить в рукав для запекания.
7. Готовить 25 минут при температуре 200 градусов.
8. По желанию присыпаем солью.
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