Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

Курица и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Лучше всего такие продукты запекать, ведь это гораздо полезнее жарки. К тому же, на приготовление требуется совсем немного времени.

Идея приготовления куриных бедер с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете заниматься своими делами.

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 3 шт
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  • картофель – 700 г
  • лук – 2 шт
  • морковь – 1-2 шт
  • шампиньоны – 200 г
  • плавленый творог – 150-180 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец, сухой чеснок, кориандр – по вкусу
  • масло для смазывания формы
  • масло для жарки овощей

Способ приготовления:

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

1. Куриные бедра солим, перчим. Из приправ добавляем сухой чеснок, кориандр, перемешиваем и отставляем.

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

2. Лук нарезанный кубиком поджариваем на масле до прозрачности, добавляем морковь натертую на большой терке, поджариваем и перекладываем в миску.

3. Отдельно жарим шампиньоны, до испарения жидкости, перекладываем к овощам, добавляем плавленый сыр, солим и перчим по вкусу, перемешиваем.

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

4. Картофель отвариваем до полуготовности, немного охлаждаем, нарезаем ломтиками, перекладываем в форму смазанную маслом. Солим картофель по вкусу, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

5. На картофель выкладываем поджаренные овощи, а сверху выкладываем куриные бедра.

Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда

6. Ставим в духовку 180 градусов на 1-1:10.

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