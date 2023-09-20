Курица и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Лучше всего такие продукты запекать, ведь это гораздо полезнее жарки. К тому же, на приготовление требуется совсем немного времени.

Идея приготовления куриных бедер с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

куриные бедра – 3 шт

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картофель – 700 г

лук – 2 шт

морковь – 1-2 шт

шампиньоны – 200 г

плавленый творог – 150-180 г

чеснок – 2 зубчика

соль, перец, сухой чеснок, кориандр – по вкусу

масло для смазывания формы

масло для жарки овощей

Способ приготовления:

1. Куриные бедра солим, перчим. Из приправ добавляем сухой чеснок, кориандр, перемешиваем и отставляем.

2. Лук нарезанный кубиком поджариваем на масле до прозрачности, добавляем морковь натертую на большой терке, поджариваем и перекладываем в миску.

3. Отдельно жарим шампиньоны, до испарения жидкости, перекладываем к овощам, добавляем плавленый сыр, солим и перчим по вкусу, перемешиваем.

4. Картофель отвариваем до полуготовности, немного охлаждаем, нарезаем ломтиками, перекладываем в форму смазанную маслом. Солим картофель по вкусу, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

5. На картофель выкладываем поджаренные овощи, а сверху выкладываем куриные бедра.

6. Ставим в духовку 180 градусов на 1-1:10.

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