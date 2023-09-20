Как вкусно запечь куриные бедра с картофелем в одной форме: идеальное блюдо для обеда
Курица и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Лучше всего такие продукты запекать, ведь это гораздо полезнее жарки. К тому же, на приготовление требуется совсем немного времени.
Идея приготовления куриных бедер с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_ ) в Instagram. Пока блюдо запекается – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 3 шт
- картофель – 700 г
- лук – 2 шт
- морковь – 1-2 шт
- шампиньоны – 200 г
- плавленый творог – 150-180 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, сухой чеснок, кориандр – по вкусу
- масло для смазывания формы
- масло для жарки овощей
Способ приготовления:
1. Куриные бедра солим, перчим. Из приправ добавляем сухой чеснок, кориандр, перемешиваем и отставляем.
2. Лук нарезанный кубиком поджариваем на масле до прозрачности, добавляем морковь натертую на большой терке, поджариваем и перекладываем в миску.
3. Отдельно жарим шампиньоны, до испарения жидкости, перекладываем к овощам, добавляем плавленый сыр, солим и перчим по вкусу, перемешиваем.
4. Картофель отвариваем до полуготовности, немного охлаждаем, нарезаем ломтиками, перекладываем в форму смазанную маслом. Солим картофель по вкусу, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
5. На картофель выкладываем поджаренные овощи, а сверху выкладываем куриные бедра.
6. Ставим в духовку 180 градусов на 1-1:10.
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