Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту
Даже в духовке куриные крылья могут получиться очень сочными. Нужно выбрать правильные ингредиенты для маринада. Идеально на этот случай подойдут сметаны, а также аджики.
Идея приготовления сочных куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1-1200 кг.
- сметана – 2-3 ст.л.
- аджика – 2-3 ст.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помытые и обсушенные куриные крылья переложить в рукав для запекания.
2. Добавить сюда соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику.
3. Завязать рукав, чтобы крылья полностью смазывались маринадом.
4. Оставить на 30 минут промариновать.
5. Далее положить на противень.
6. Поставить в разогретую духовку, выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
7. Далее рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой.
8. Поставить еще на 15-20 минут в духовку.
9. Подавать с картофелем.
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