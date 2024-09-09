Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

Даже в духовке куриные крылья могут получиться очень сочными. Нужно выбрать правильные ингредиенты для маринада. Идеально на этот случай подойдут сметаны, а также аджики.

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Идея приготовления сочных куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 1-1200 кг.
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • аджика – 2-3 ст.л.
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • гранулированный чеснок – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

1. Помытые и обсушенные куриные крылья переложить в рукав для запекания.

2. Добавить сюда соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику.

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

3. Завязать рукав, чтобы крылья полностью смазывались маринадом.

4. Оставить на 30 минут промариновать.

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

5. Далее положить на противень.

6. Поставить в разогретую духовку, выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

7. Далее рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой.

8. Поставить еще на 15-20 минут в духовку.

Как вкусно запечь куриные крылья в духовке: мясо просто тает во рту

9. Подавать с картофелем.

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