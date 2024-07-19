Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

Для уютного семейного ужина можно вкусно запечь курицу. Главное, чтобы мясо было сочным внутри и с хрустящей корочкой сверху. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы с корочкой для ужина опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Вместе с мясом запеките всевозможные сезонные овощи – получится вкусный гарнир.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

Ингредиенты:

  • курица
  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец – 1/3 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • картофель – 6-8 шт.
  • синий лук
  • грибы шампиньоны
  • брокколи
  • болгарский перец
  • помидоры черри
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • паприка
  • орегано
  • растительное масло

Способ приготовления:

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

1. Целую курицу разрезать, немного разровнять.

2. Смешать 2 столовых ложки сметаны, столовую ложку томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

3. Смазать полученной массой курицу с обеих сторон.

4. Оставить промариновать на 2-3 часа.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

5. Нарезать картофель и выложить на противень.

6. К нему отправить лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи и болгарский перец. Добавить помидоры черри.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

7. Добавить 2 или 3 зубчика чеснока.

8. Посолить и поперчить по вкусу, добавить паприку и орегано.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

9. Полить все подсолнечным маслом и хорошо перемешать.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

10. Сверху положить решетку и выложить курицу, накрыть фольгой.

Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт

11. Поставить выпекать в духовку на 45 минут. Снять фольгу и запекать еще 20-25

минут.

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