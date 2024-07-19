Как вкусно запечь курицу на ужин, чтобы была золотистая корочка: самый удачный рецепт
Для уютного семейного ужина можно вкусно запечь курицу. Главное, чтобы мясо было сочным внутри и с хрустящей корочкой сверху. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления сочной запеченной курицы с корочкой для ужина опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Вместе с мясом запеките всевозможные сезонные овощи – получится вкусный гарнир.
Ингредиенты:
- курица
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 1/3 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- картофель – 6-8 шт.
- синий лук
- грибы шампиньоны
- брокколи
- болгарский перец
- помидоры черри
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- паприка
- орегано
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Целую курицу разрезать, немного разровнять.
2. Смешать 2 столовых ложки сметаны, столовую ложку томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок.
3. Смазать полученной массой курицу с обеих сторон.
4. Оставить промариновать на 2-3 часа.
5. Нарезать картофель и выложить на противень.
6. К нему отправить лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи и болгарский перец. Добавить помидоры черри.
7. Добавить 2 или 3 зубчика чеснока.
8. Посолить и поперчить по вкусу, добавить паприку и орегано.
9. Полить все подсолнечным маслом и хорошо перемешать.
10. Сверху положить решетку и выложить курицу, накрыть фольгой.
11. Поставить выпекать в духовку на 45 минут. Снять фольгу и запекать еще 20-25
минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: