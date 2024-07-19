Для уютного семейного ужина можно вкусно запечь курицу. Главное, чтобы мясо было сочным внутри и с хрустящей корочкой сверху. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы с корочкой для ужина опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Вместе с мясом запеките всевозможные сезонные овощи – получится вкусный гарнир.

Ингредиенты:

курица

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный перец – 1/3 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

картофель – 6-8 шт.

синий лук

грибы шампиньоны

брокколи

болгарский перец

помидоры черри

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

паприка

орегано

растительное масло

Способ приготовления:

1. Целую курицу разрезать, немного разровнять.

2. Смешать 2 столовых ложки сметаны, столовую ложку томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок.

3. Смазать полученной массой курицу с обеих сторон.

4. Оставить промариновать на 2-3 часа.

5. Нарезать картофель и выложить на противень.

6. К нему отправить лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи и болгарский перец. Добавить помидоры черри.

7. Добавить 2 или 3 зубчика чеснока.

8. Посолить и поперчить по вкусу, добавить паприку и орегано.

9. Полить все подсолнечным маслом и хорошо перемешать.

10. Сверху положить решетку и выложить курицу, накрыть фольгой.

11. Поставить выпекать в духовку на 45 минут. Снять фольгу и запекать еще 20-25

минут.

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