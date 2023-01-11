Запеченная курица с картофелем – это идеальный вариант сытного обеда или ужина для всей семьи. Но ингредиенты для такого блюда достаточно сухие. Поэтому для того, чтобы компоненты удачно сочетались между собой, нужно правильно их запечь.

По следующей технологии курицу нужно разрезать посередине. Так она будет лучше впитывать все вкусы. А также обмазать ее нежным соусом. Картошку же запекать одновременно, но в другой емкости.

Идея приготовления сочной курицы с картофелем в соусе опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

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Ингредиенты:

курица – 1 шт

картофель – 1-1,5 кг

томатное пюре – 3 ст.л или томатная паста – 1 стакан

сметана – 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

приправа для курицы – 1-2 ч.л.

чеснок – 3 зубчика

соль

специи для картофеля – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л. для маринада, 50 мл для картофеля

Способ приготовления:

1. Курицу моем и обсушиваем, можно убрать гузку и легкие по желанию. Курицу разрезаем по грудке пополам и разворачиваем, делаем надрезы.

2. Для маринада соединяем томатное пюре, сметану, паприку, специи, соль, лимонный сок и пропущенный через пресс чеснок.

3. Промазываем курочку приготовленным маринадом и оставляем на 20 минут.

4. Тем временем чистим, моем и большими кусочками нарезаем картошку. Солим, добавляем специи для картофеля, растительного масла.

5. На противень выкладываем картофель. Сверху ставим решетку, на нее выкладываем курицу. Выпекаем при температуре 200 градусов 1 час +/- 10 минут в зависимости от вашей духовки и размера курочки.

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