Как вкусно запечь курицу с овощами: идея сытного ужина от Даши Евтух

Известная украинская блогер Даша Евтух активно делится со своими подписчиками разнообразными вариантами приготовления вкусных блюд. Но если раньше это были рецепты кексов, булочек или тортов – сейчас рацион несколько изменился. Девушка начала активно следить за своим питанием и выбирать правильные продукты.

Идеей приготовления вкусного ужина из курицы и овощей Даша Евтух (dashaevtukh1_3) поделилась на своей странице в Instagram.

Технология приготовления блюда:

1. Взять обычное куриное филе.

2. Хорошо промыть.

3. Целый кусочек посолить.

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4. Присыпать приправой к курице.

5. Положить в глубокую тарелку.

6. Накрыть сверху пищевой пленкой.

7. Поставить в холодильник, чтобы мясо промариновалось.

8. Жарить на гриле до образования корочки.

9. Для гарнира нарезать морковь кругами, болгарский перец, брокколи разрезать на половину.

10. Прожарить на гриле.

Ранее Даша Евтух делилась рецептом воздушных оладий. Идея опубликована на странице блоггерки в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 150-200 г

сахар – 2-4 ст. л.

мука – 4-5 ст. л.

соль – щепотка

соды – 1 ч. л.

масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте сахар с кефиром, добавьте соду и соль, перемешать.

2. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы тесто было однородным, без комочков. Важно, чтобы тесто не было слишком редким и густым.

3. Нагрейте хорошо сковороду, налейте масло и пожарьте оладьи.

4. Переложите их на бумажную салфетку, чтобы весь лишний жир совпал.

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