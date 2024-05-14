Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется
Для того чтобы вкусно приготовить молодой картофель, совсем не обязательно его чистить. Овощ можно запечь прямо в кожуре. Очень вкусно полить домашним чесночным соусом.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с чесноком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. В основе соуса сливочное масло.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- масло – 4-5 ст.л.
- сладкая паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем.
2. Добавить масло, все специи и тщательно перемешать.
3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут (ориентируйтесь на духовку).
5. Для соуса смешать растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и перед подачей полить им картофель.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: