Для того чтобы вкусно приготовить молодой картофель, совсем не обязательно его чистить. Овощ можно запечь прямо в кожуре. Очень вкусно полить домашним чесночным соусом.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с чесноком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. В основе соуса сливочное масло.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

масло – 4-5 ст.л.

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сладкая паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 50 г

чеснок – 2-3 зубчика

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем.

2. Добавить масло, все специи и тщательно перемешать.

3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут (ориентируйтесь на духовку).

5. Для соуса смешать растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и перед подачей полить им картофель.

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