Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

Для того чтобы вкусно приготовить молодой картофель, совсем не обязательно его чистить. Овощ можно запечь прямо в кожуре. Очень вкусно полить домашним чесночным соусом.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с чесноком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. В основе соуса сливочное масло.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • масло – 4-5 ст.л.
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  • сладкая паприка – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • зелень

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

1. Картофель предварительно хорошо помыть и обсушить бумажным полотенцем.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

2. Добавить масло, все специи и тщательно перемешать.

3. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

4. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут (ориентируйтесь на духовку).

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

5. Для соуса смешать растопленное сливочное масло, чеснок, укроп и перед подачей полить им картофель.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: чистить не придется

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