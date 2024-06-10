Молодой картофель чаще всего отваривают, а затем подают с маслом и укропом. Но если запечь такой овощ в духовке – получится даже вкуснее. Картофель будет хрустящим и с золотистой корочкой.

Идея приготовления молодого картофеля в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren lazun) в Instgaram. Обязательно сделайте соус на основе сливочного йогурта.

Ингредиенты:

картофель молодой отварной

сыр пармезан – 200-300 г

масло

твердый сыр – 200-300 г

сливочное масло растопленное

греческий йогурт – 300 г

укроп

сок четвертины лимона

чеснок 2-3 зубчика

соль и перец

Способ приготовления:

1. Молодой картофель почистить и отварить почти до готовности.

2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.

3. Сыр натереть и посыпать пергамент.

4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.

5. Сверху картофель смазать растопленным сливочным маслом.

6. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

7. Для приготовления соуса смешать греческий йогурт, сок лимона, укроп, чеснок и специи – перемешать до однородности.

8. Достать картофель из духовки и подавать с соусом к столу.

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