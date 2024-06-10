Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой
Молодой картофель чаще всего отваривают, а затем подают с маслом и укропом. Но если запечь такой овощ в духовке – получится даже вкуснее. Картофель будет хрустящим и с золотистой корочкой.
Идея приготовления молодого картофеля в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren lazun) в Instgaram. Обязательно сделайте соус на основе сливочного йогурта.
Ингредиенты:
- картофель молодой отварной
- сыр пармезан – 200-300 г
- масло
- твердый сыр – 200-300 г
- сливочное масло растопленное
- греческий йогурт – 300 г
- укроп
- сок четвертины лимона
- чеснок 2-3 зубчика
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Молодой картофель почистить и отварить почти до готовности.
2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.
3. Сыр натереть и посыпать пергамент.
4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.
5. Сверху картофель смазать растопленным сливочным маслом.
6. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
7. Для приготовления соуса смешать греческий йогурт, сок лимона, укроп, чеснок и специи – перемешать до однородности.
8. Достать картофель из духовки и подавать с соусом к столу.
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