Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

Молодой картофель чаще всего отваривают, а затем подают с маслом и укропом. Но если запечь такой овощ в духовке – получится даже вкуснее. Картофель будет хрустящим и с золотистой корочкой.

Идея приготовления молодого картофеля в духовке опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren lazun) в Instgaram. Обязательно сделайте соус на основе сливочного йогурта.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • картофель молодой отварной
  • сыр пармезан – 200-300 г
  • масло
  • твердый сыр – 200-300 г
  • сливочное масло растопленное
  • греческий йогурт – 300 г
  • укроп
  • сок четвертины лимона
  • чеснок 2-3 зубчика
  • соль и перец

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

1. Молодой картофель почистить и отварить почти до готовности.

2. Противень застелить пергаментом и смазать маслом.

3. Сыр натереть и посыпать пергамент.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

4. Сверху выложить разрезанный пополам картофель.

5. Сверху картофель смазать растопленным сливочным маслом.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

6. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

7. Для приготовления соуса смешать греческий йогурт, сок лимона, укроп, чеснок и специи – перемешать до однородности.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

8. Достать картофель из духовки и подавать с соусом к столу.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: золотистый и с хрустящей корочкой

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