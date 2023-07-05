Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром
Идеальное дополнение к кабачкам – это сыр и помидоры. Очень вкусно. если эти компоненты запечь в духовке. Закуска получается очень сочной и нежирной.
Идея приготовления вкусных запеченных кабачков с помидорами и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. на стол можно подавать сразу в форме.
Ингредиенты:
- кабачок
- яйцо
- мука
- помидор
- сметана
- чеснок
- зелень
- сыр
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Моем и нарезаем кольцами кабачок, солим и даем настояться, чтобы пустил сок.
2. Взбиваем яйцо, берем муку.
3. Кабачок сначала обваливаем в муке, затем в яйце.
4. Кладем на разогретую сковороду, обжариваем с двух сторон до золотой корочки.
5. Для соуса смешиваем сметану, зубчик чеснока и зелень. Выкладываем в форму для запекания кабачки и смазываем соусом.
6. Затем выкладываем помидоры, нарезанные мелкими кубиками.
7. Посыпаем натертым сыром и добавляем зелень.
8. Запекаем при температуре 190 градусов до готовности.
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