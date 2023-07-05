Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
345
Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

Идеальное дополнение к кабачкам – это сыр и помидоры. Очень вкусно. если эти компоненты запечь в духовке. Закуска получается очень сочной и нежирной.

Идея приготовления вкусных запеченных кабачков с помидорами и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. на стол можно подавать сразу в форме.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • кабачок
  • яйцо
  • мука
  • помидор
Видео дня
  • сметана
  • чеснок
  • зелень
  • сыр
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

1. Моем и нарезаем кольцами кабачок, солим и даем настояться, чтобы пустил сок.

2. Взбиваем яйцо, берем муку.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

3. Кабачок сначала обваливаем в муке, затем в яйце.

4. Кладем на разогретую сковороду, обжариваем с двух сторон до золотой корочки.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

5. Для соуса смешиваем сметану, зубчик чеснока и зелень. Выкладываем в форму для запекания кабачки и смазываем соусом.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

6. Затем выкладываем помидоры, нарезанные мелкими кубиками.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

7. Посыпаем натертым сыром и добавляем зелень.

Как вкусно запечь нежирные кабачки в духовке: с помидорами и сыром

8. Запекаем при температуре 190 градусов до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты