Идеальное дополнение к кабачкам – это сыр и помидоры. Очень вкусно. если эти компоненты запечь в духовке. Закуска получается очень сочной и нежирной.

Идея приготовления вкусных запеченных кабачков с помидорами и сыром в духовке опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. на стол можно подавать сразу в форме.

Ингредиенты:

кабачок

яйцо

мука

помидор

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сметана

чеснок

зелень

сыр

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Моем и нарезаем кольцами кабачок, солим и даем настояться, чтобы пустил сок.

2. Взбиваем яйцо, берем муку.

3. Кабачок сначала обваливаем в муке, затем в яйце.

4. Кладем на разогретую сковороду, обжариваем с двух сторон до золотой корочки.

5. Для соуса смешиваем сметану, зубчик чеснока и зелень. Выкладываем в форму для запекания кабачки и смазываем соусом.

6. Затем выкладываем помидоры, нарезанные мелкими кубиками.

7. Посыпаем натертым сыром и добавляем зелень.

8. Запекаем при температуре 190 градусов до готовности.

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