Как вкусно запечь овощи, чтобы их не испортить: секреты приготовления

Как запекать овощи так, чтобы это было действительно вкусно.

Во-первых, помните, что все овощи особые – они требуют разной температуры и времени запекания.

Но есть одно главное правило: чтобы сохранить полезные вещества и приумножить вкус, их почти никогда не нужно очищать или нарезать.

Разберем подробнее, как именно следует запекать разные овощи.

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Цукіні

Цукіні – примхливий овоч, який містить у собі багато вологи й при запіканні може інколи розпадатися та втрачати форму.

Лайфхак: щоб отримати смачний, пропечений та красивий цукіні, спочатку запікайте його при низькій температурі.

Промийте, обгорніть в пергамент або накрийте деко, у якому запікатимете, кришкою або іншим деко – це дозволить зберегти його соковитість.

Залиште в духовці при температурі 100-120 °C на годину-півтори. За цей час з нього вийде зайва волога. Після – треба підвищити температуру до 160 °C та запікайте до появи скоринки.

Буряк

Ретельно промийте буряк. Цілим покладітьйого на деко та запікайте при температурі 100-110 °C.

Якщо хочете отримати насичену та соковиту страву, не соліть овоч під час запікання. Сіль вбере у себе вологу й буряк буде менш соковитим. Якщо ж хочете більш сухий овоч, сміливо додайте сіль перед запіканням.

Лайфхак: якщо хочете отримати овочі конфі, додайте перед запіканням до них вершкове масло або оливкову олію. Запікайте при температурі 110-120 °C. Тоді ваша страва буде дуже м’якою, проте нежирною, оскільки не порізані овочі не вбирають у себе олію.

Морква та інші коренеплоди

Коренеплоди, як і цукіні, запікайте до години в пергаменті при температурі 110 °C. Тоді вони стають соковитими та розкривають свій смак.

Після запікання, щоб повністю розкрити смак, розріжте моркву, налийте до сковорідки трохи оливкової олії та кілька хвилин обсмажуйте на сильному вогні. Овочі матимуть красиву скоринку та будуть пругкими всередині.

Можна їсти як самостійний гарнір, або ж додати її до салату разом з іншими запеченими овочами.

Цибуля

Щоб правильно запекти цибулю, попередньо розігрійте духовку до 200 °C. Очистить цибулю та, не розрізаючи її, покладіть на деко й запікайте до 40 хвилин. Вона карамелізується: ви отримаєте поєднання насичених ніжних верхніх шарів та хрумких і вологих всередині.

Картопля

Ретельно промийте картоплю та в жодному разі не очищуйте від шкірки.

Залежно від того, яку картоплю хочете отримати, можете запікати при різних температурах.

Якщо бажаєте ніжну та вологувату всередині – розігрійте духовку до 110-120 °C та запікайте 50-60 хвилин.

Якщо хочете отримати хрумку скоринку, запікайте спочатку 30-35 хвилин при температурі 110-120 °C, потім збільште вогонь до 160-180 °C та запікайте ще до 10 хвилин.

Броколі

Промийте броколі. Наберіть у каструлю води, щоб по висоті броколі можна було у ню занурити. Закип’ятіть воду та покладіть овочі до кип’ятку на 30-60 секунд. Їх потрібно ошпарити, проте не зварити.

Потім висушіть, покладіть на деко та до духовки. Запікайте при температурі 110-120 °C до 20 хвилин. Якщо хочете отримати більш насичений смак, після 10 хвилин запікання збільште температуру до 180-200 °C та залиште ще на 5 хвилин.

Додайте до вже запечених броколі на смак сіль та трохи оливкової олії.

Болгарський перець

Щоби максимально розкрити смак перцю, його потрібно карбонізувати. Тому ретельно промийте цілі перчини. Розігрійте духовку до 180-200 °C та поставте перець запікатися на 20 хвилин – на ньому мають утворитися чорні пропалини.

Після – дайте охолонути, очистіть та дістаньте з нього насіння та рідину. Можна їсти як самостійним, так і додавати до багатьох страв.

Баклажан

Унікальний овоч, який при запіканні втрачає частину маси, але набуває неймовірного смаку.

Сполосніть баклажан та розігрійте духовку до 200 °C. Лишіть баклажан запікатися на 45-60 хвилин – він має неначе пригоріти. Потім дайте овочу охолонути, очистіть від шкірки та насіння, вичавіть з нього зайву вологу.

Отриманим результатом можна насолоджуватися без нічого або ж додати до страви – це надасть їй насиченого баклажанового, неначе копченого, смаку.

Томати

Томати – ледь не єдині овочі, які варто розрізати перед запіканням. Вони містять багато води у собі, тому задля розкриття смаку їй потрібно дати випаруватися.

Ретельно помийте, розріжте їх навпіл та трохи посоліть.

Викладіть у деко зрізами доверху, можете додати трохи оливкової олії. Розігрійте духовку до 180-190 °C та залиште запікатися томати на 40-45 хвилин.

Усі овочі можна збирати у салат, додавати до інших страв або ж насолоджуватися ними поодинці – це гарантовано смачно, який би шлях ви не обрали.

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