Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
600
Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

Паштет можно приготовить не только в виде намазки, но и запеканку. Просто положите кусочек на хлеб – и перекус готов. Выходит очень сытно. Также удобно подать его даже на праздничный стол.

Идея приготовления запеченного паштета опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутой (miroslavakrutii ) в Instagram. Особую сочность блюду добавляет баклажан.

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

Ингредиенты:

  • 1 лук
  • 1 средний баклажан
  • 2 ст.л. масло
  • 3 зубчика чеснока
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  • 500 г индюшачьего или куриного фарша
  • 300 г печени
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. соли со сливочком
  • 2 ст.л. крахмала
  • черный перец, специи к курице

Способ приготовления:

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

1. Лук протушить на масле.

2. Добавить почищенный и мелко нарезанный баклажан и 10 минут тушить на слабом огне.

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

3. Добавить чеснок.

4. Сложить в чашу блендера.

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

5. Добавить печень и все хорошо взбить до однородности.

6. Добавить индюшачий фарш, яйца, специи, крахмал и хорошо перемешать.

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

7. Выложить в форму с пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

8. В конце накрыть фольгой на 10 минут. Охладить.

Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент

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