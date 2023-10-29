Как вкусно запечь печеночный паштет в духовке: добавьте один секретный ингредиент
Паштет можно приготовить не только в виде намазки, но и запеканку. Просто положите кусочек на хлеб – и перекус готов. Выходит очень сытно. Также удобно подать его даже на праздничный стол.
Идея приготовления запеченного паштета опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутой (miroslavakrutii ) в Instagram. Особую сочность блюду добавляет баклажан.
Ингредиенты:
- 1 лук
- 1 средний баклажан
- 2 ст.л. масло
- 3 зубчика чеснока
- 500 г индюшачьего или куриного фарша
- 300 г печени
- 3 яйца
- 1 ч.л. соли со сливочком
- 2 ст.л. крахмала
- черный перец, специи к курице
Способ приготовления:
1. Лук протушить на масле.
2. Добавить почищенный и мелко нарезанный баклажан и 10 минут тушить на слабом огне.
3. Добавить чеснок.
4. Сложить в чашу блендера.
5. Добавить печень и все хорошо взбить до однородности.
6. Добавить индюшачий фарш, яйца, специи, крахмал и хорошо перемешать.
7. Выложить в форму с пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
8. В конце накрыть фольгой на 10 минут. Охладить.
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