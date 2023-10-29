Паштет можно приготовить не только в виде намазки, но и запеканку. Просто положите кусочек на хлеб – и перекус готов. Выходит очень сытно. Также удобно подать его даже на праздничный стол.

Идея приготовления запеченного паштета опубликована на странице фудблогера Мирославы Крутой (miroslavakrutii ) в Instagram. Особую сочность блюду добавляет баклажан.

Ингредиенты:

1 лук

1 средний баклажан

2 ст.л. масло

3 зубчика чеснока

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500 г индюшачьего или куриного фарша

300 г печени

3 яйца

1 ч.л. соли со сливочком

2 ст.л. крахмала

черный перец, специи к курице

Способ приготовления:

1. Лук протушить на масле.

2. Добавить почищенный и мелко нарезанный баклажан и 10 минут тушить на слабом огне.

3. Добавить чеснок.

4. Сложить в чашу блендера.

5. Добавить печень и все хорошо взбить до однородности.

6. Добавить индюшачий фарш, яйца, специи, крахмал и хорошо перемешать.

7. Выложить в форму с пергаментом и выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

8. В конце накрыть фольгой на 10 минут. Охладить.

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