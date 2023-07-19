Сочные и сладкие персики – отличная основа для приготовления завтрака, десерта и перекуса. Особенно вкусно их нафаршировать творогом или крем-сыром, дополнить орехами и медом. Такое сочетание поразит не только ярким вкусом, но и приятным ароматом.

Фудблогер Илона Савчук (ilonna_savchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных персиков в духовке со сливочным сыром, гранолой и медом.

Ингредиенты:

нектарин

подсолнечное масло

сливочный сыр

гранола

мед

Способ приготовления:

Видео дня

1. Сначала нужно подготовить нектарины, а именно хорошо их помыть, разрезать пополам и удалить косточку.

2. Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить половинки нектарин и смазать каждую маслом. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

3. Запеченные охлажденные персики начинить сливочным сыром, посыпать гранолой и полить медом. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: