Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
69
Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

Вместо магазинной колбасы гораздо вкуснее будет запечь подбрюшину. Мясо точно не будет сухим. При этом, оно не жирное. Именно то, что нужно, для бутербродов.

Идея приготовления сочной запеченной подбрюшины в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Важно очень хорошо со всех сторон натереть мясо чесноком со специями.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

Ингредиенты:

Видео дня
  • подбрюшина/грудинка – 1 кг.
  • соль – 2 ч.л.
  • горчица – 2 ч.л.
  • чеснок – 5-7 зубчиков
  • смесь итальянских трав – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

1. На мясе сделать глубокие проколы.

2. Смешать соль, горчицу, итальянские травы, чеснок.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

3. Натереть этой смесью подбрюшину. В разрезах тоже.

4. Переложить в рукав для запекания.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

5. Готовить в разогретой духовке при температуре 190 градусов 1,5 часа.

6. Выключить духовку и дать мясу остыть прямо в ней.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

7. Далее на несколько часов (ночь) положить в холодильник. Нарезать на кусочки.

Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты