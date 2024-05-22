Вместо магазинной колбасы гораздо вкуснее будет запечь подбрюшину. Мясо точно не будет сухим. При этом, оно не жирное. Именно то, что нужно, для бутербродов.

Идея приготовления сочной запеченной подбрюшины в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Важно очень хорошо со всех сторон натереть мясо чесноком со специями.

Ингредиенты:

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подбрюшина/грудинка – 1 кг.

соль – 2 ч.л.

горчица – 2 ч.л.

чеснок – 5-7 зубчиков

смесь итальянских трав – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. На мясе сделать глубокие проколы.

2. Смешать соль, горчицу, итальянские травы, чеснок.

3. Натереть этой смесью подбрюшину. В разрезах тоже.

4. Переложить в рукав для запекания.

5. Готовить в разогретой духовке при температуре 190 градусов 1,5 часа.

6. Выключить духовку и дать мясу остыть прямо в ней.

7. Далее на несколько часов (ночь) положить в холодильник. Нарезать на кусочки.

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