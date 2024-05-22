Как вкусно запечь подбрюшину в духовке: лучше, чем магазинная колбаса
Вместо магазинной колбасы гораздо вкуснее будет запечь подбрюшину. Мясо точно не будет сухим. При этом, оно не жирное. Именно то, что нужно, для бутербродов.
Идея приготовления сочной запеченной подбрюшины в духовке опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instgaram. Важно очень хорошо со всех сторон натереть мясо чесноком со специями.
Ингредиенты:
- подбрюшина/грудинка – 1 кг.
- соль – 2 ч.л.
- горчица – 2 ч.л.
- чеснок – 5-7 зубчиков
- смесь итальянских трав – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. На мясе сделать глубокие проколы.
2. Смешать соль, горчицу, итальянские травы, чеснок.
3. Натереть этой смесью подбрюшину. В разрезах тоже.
4. Переложить в рукав для запекания.
5. Готовить в разогретой духовке при температуре 190 градусов 1,5 часа.
6. Выключить духовку и дать мясу остыть прямо в ней.
7. Далее на несколько часов (ночь) положить в холодильник. Нарезать на кусочки.
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