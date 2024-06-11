Как вкусно запечь рыбу, чтобы она была полезной: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как вкусно запечь рыбу, чтобы она была полезной: делимся простым рецептом

Рыба является обязательным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Стоит отметить, что рыбу лучше всего есть запеченную.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с острым соусом и лимоном. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • 2 ст л растительного масла
  • 2 ст л лимонного сока
  • 1/2 ч л паприки
  • перец
  • 1/2 ч л соли
  • рыба – 2 шт. 

Способ приготовления: 

1. На рыбе сделайте надрезы.

Свежая рыба

2. Смажьте смесью из масла и специй.

Соус для блюда

3. В разрезы выложите порезанный лимон.

Приготовление рыбы

4. Запекайте рыбу  минут 40 при 180 С.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарыбарецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты