Рыба является обязательным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Стоит отметить, что рыбу лучше всего есть запеченную.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с острым соусом и лимоном.

Ингредиенты:

2 ст л растительного масла

2 ст л лимонного сока

1/2 ч л паприки

перец

1/2 ч л соли

рыба – 2 шт.

Способ приготовления:

1. На рыбе сделайте надрезы.

2. Смажьте смесью из масла и специй.

3. В разрезы выложите порезанный лимон.

4. Запекайте рыбу минут 40 при 180 С.

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