Как вкусно запечь рыбу, чтобы она была полезной: делимся простым рецептом
Рыба является обязательным продуктом, который должен быть в рационе каждого. Стоит отметить, что рыбу лучше всего есть запеченную.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с острым соусом и лимоном.
Ингредиенты:
- 2 ст л растительного масла
- 2 ст л лимонного сока
- 1/2 ч л паприки
- перец
- 1/2 ч л соли
- рыба – 2 шт.
Способ приготовления:
1. На рыбе сделайте надрезы.
2. Смажьте смесью из масла и специй.
3. В разрезы выложите порезанный лимон.
4. Запекайте рыбу минут 40 при 180 С.
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