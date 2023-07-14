Как вкусно запечь сало со специями: делимся самым простым рецептом от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь сало со специями: делимся самым простым рецептом от кулинара

Продукт, который любит практически каждый украинец – сало. Его чаще всего едят в сыром виде, а также добавляют в фарш для котлет, и запекают со специями и чеснок.

Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного сала со специями и чесноком.

Как вкусно приготовить сало

Ингредиенты:

  • Сало (подбрюшина) – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, кориандр горошком, соль – по вкусу
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Способ приготовления:

1. Оcтpым нoжoм сделайте нaдpeзы на caле пo вceй тoлщинe дo шкуpки, чтoбы пoлучилиcь квaдpaтики. Туда положите чеснок.

Сало со специями

2. Смешайте специи, хорошо посолите сало, натрите на терке оставшийся чеснок и натрите им сало, оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Как запечь сало со специями

3. Запекайте сало в разогретой до 210-220 С духовке и выпекайте 45 минут.

Запеченное сало со специями и чесноком

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