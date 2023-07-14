Продукт, который любит практически каждый украинец – сало. Его чаще всего едят в сыром виде, а также добавляют в фарш для котлет, и запекают со специями и чеснок.

Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного сала со специями и чесноком.

Ингредиенты:

Сало (подбрюшина) – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, кориандр горошком, соль – по вкусу

Видео дня

Способ приготовления:

1. Оcтpым нoжoм сделайте нaдpeзы на caле пo вceй тoлщинe дo шкуpки, чтoбы пoлучилиcь квaдpaтики. Туда положите чеснок.

2. Смешайте специи, хорошо посолите сало, натрите на терке оставшийся чеснок и натрите им сало, оставьте мариноваться на 2-3 часа.

3. Запекайте сало в разогретой до 210-220 С духовке и выпекайте 45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: