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Как вкусно запечь сало со специями: делимся самым простым рецептом от кулинара
Продукт, который любит практически каждый украинец – сало. Его чаще всего едят в сыром виде, а также добавляют в фарш для котлет, и запекают со специями и чеснок.
Кулинар Сергей Джуренко поделился на своем сайте рецептом вкусного запеченного сала со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Сало (подбрюшина) – 1 кг
- Чеснок – 1 головка
- Лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, кориандр горошком, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Оcтpым нoжoм сделайте нaдpeзы на caле пo вceй тoлщинe дo шкуpки, чтoбы пoлучилиcь квaдpaтики. Туда положите чеснок.
2. Смешайте специи, хорошо посолите сало, натрите на терке оставшийся чеснок и натрите им сало, оставьте мариноваться на 2-3 часа.
3. Запекайте сало в разогретой до 210-220 С духовке и выпекайте 45 минут.
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