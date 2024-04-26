Скумбрию можно не только солить и мариновать, но еще и вкусно готовить в духовке и на мангале. Для яркого вкуса подавайте ее с соусами и лимоном!

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом из овощей.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Помидоры – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Тимьян – 1 веточка

Чили сушеные – 1/2 ч. л.

Сливки 30%+ 100 мл

Соль и перец по вкусу

Каперсы – 3-4 шт.

Анчоус – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С.

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.

3. Овощи измельчите в блендере с добавьте сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Готовое блюдо присыпьте зеленью!

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