Как вкусно запечь скумбрию: делимся оригинальным рецептом
Скумбрию можно не только солить и мариновать, но еще и вкусно готовить в духовке и на мангале. Для яркого вкуса подавайте ее с соусами и лимоном!
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом из овощей.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Тимьян – 1 веточка
- Чили сушеные – 1/2 ч. л.
- Сливки 30%+ 100 мл
- Соль и перец по вкусу
- Каперсы – 3-4 шт.
- Анчоус – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С.
2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.
3. Овощи измельчите в блендере с добавьте сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.
Готовое блюдо присыпьте зеленью!
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