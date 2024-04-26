Как вкусно запечь скумбрию: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь скумбрию: делимся оригинальным рецептом

Скумбрию можно не только солить и мариновать, но еще и вкусно готовить в духовке и на мангале. Для яркого вкуса подавайте ее с соусами и лимоном!

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с соусом из овощей. 

Что приготовить из свежей скумбрии
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Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 1 шт. 
  • Помидоры – 2-3 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Тимьян – 1 веточка
  • Чили сушеные – 1/2 ч. л. 
  • Сливки 30%+ 100 мл
  • Соль и перец по вкусу
  • Каперсы – 3-4 шт. 
  • Анчоус – 2 шт. 

Способ приготовления: 

1. Овощи запекайте в духовке 20 минут при 200 С. 

Свежие овощи

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.

Скумбрия со специями

3. Овощи измельчите в блендере с добавьте сливок, для гладкости соуса пропускаем через сито и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Соус для рыбы

Готовое блюдо присыпьте зеленью!

Готовая рыба

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