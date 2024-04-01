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Как вкусно запечь скумбрию и что добавить в блюдо: рыба получится очень сочной и мягкой
Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить с овощами, соусами, специями, морковью с луком. Еще ее можно вкусно готовить на гриле и варить первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- скумбрия
- лимон
- специи к рыбе
- сметана
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите от внутренностей и нарежьте на порционные куски.
2. Переложите на фольгу, смажьте сметаной и посыпьте специями рыбу.
3. Заверните фольгу, между кусочками рыбы вставьте кусочки лимона.
4. Переложите на противень и запекайте примерно 25 минут при температуре 190С.
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