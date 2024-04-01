Как вкусно запечь скумбрию и что добавить в блюдо: рыба получится очень сочной и мягкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная скумбрия

Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить с овощами, соусами, специями, морковью с луком. Еще ее можно вкусно готовить на гриле и варить первые блюда.

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • скумбрия
  • лимон
  • специи к рыбе
  • сметана

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите от внутренностей и нарежьте на порционные куски.

Свежая рыба

2. Переложите на фольгу, смажьте сметаной и посыпьте специями рыбу.

Рыба в сметанном соусе со специями

3. Заверните фольгу, между кусочками рыбы вставьте кусочки лимона.

Рыба с лимоном

4. Переложите на противень и запекайте примерно 25 минут при температуре 190С. 

Готовая рыба с лимоном

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