Скумбрия – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить с овощами, соусами, специями, морковью с луком. Еще ее можно вкусно готовить на гриле и варить первые блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии, которая будет очень сочной.

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Ингредиенты:

скумбрия

лимон

специи к рыбе

сметана

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите от внутренностей и нарежьте на порционные куски.

2. Переложите на фольгу, смажьте сметаной и посыпьте специями рыбу.

3. Заверните фольгу, между кусочками рыбы вставьте кусочки лимона.

4. Переложите на противень и запекайте примерно 25 минут при температуре 190С.

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