Вместо отбивных или котлет гораздо полезнее будет приготовить к обеду запеченную рыбу. Для этого идеально подходит скумбрия. Она отлично сочетается с разнообразными овощами, а также сыром.

Видео дня

Идея приготовления скумбрии с овощами на обед опубликована на странице фудблогерки Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Блюдо получается очень питательное и сочное.

Ингредиенты:

скумбрия – 200 г

лук – 50 г

перец или грибы или помидоры – 100 г

сметана – 50 г

сок лимона

горчица

соль, хмели-сунели

сыр – 30 г

Способ приготовления:

1. Скумбрии отделить от костей и посолить.

2. Лук и перец поджарить на сухой сковороде.

3. Сметану, сок лимона и горчицу перемешать.

4. Добавить соль и специи.

5. Натереть в сметану творог и добавить овощи.

6. Выложить скумбрию на пергамент, сверху овощную шубу.

7. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: