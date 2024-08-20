Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту
Вместо отбивных или котлет гораздо полезнее будет приготовить к обеду запеченную рыбу. Для этого идеально подходит скумбрия. Она отлично сочетается с разнообразными овощами, а также сыром.
Идея приготовления скумбрии с овощами на обед опубликована на странице фудблогерки Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Блюдо получается очень питательное и сочное.
Ингредиенты:
- скумбрия – 200 г
- лук – 50 г
- перец или грибы или помидоры – 100 г
- сметана – 50 г
- сок лимона
- горчица
- соль, хмели-сунели
- сыр – 30 г
Способ приготовления:
1. Скумбрии отделить от костей и посолить.
2. Лук и перец поджарить на сухой сковороде.
3. Сметану, сок лимона и горчицу перемешать.
4. Добавить соль и специи.
5. Натереть в сметану творог и добавить овощи.
6. Выложить скумбрию на пергамент, сверху овощную шубу.
7. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
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