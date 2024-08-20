Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

Вместо отбивных или котлет гораздо полезнее будет приготовить к обеду запеченную рыбу. Для этого идеально подходит скумбрия. Она отлично сочетается с разнообразными овощами, а также сыром.

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Идея приготовления скумбрии с овощами на обед опубликована на странице фудблогерки Юлии Федоренко (fedorenko pp) в Instagram. Блюдо получается очень питательное и сочное.

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

Ингредиенты:

  • скумбрия – 200 г
  • лук – 50 г
  • перец или грибы или помидоры – 100 г
  • сметана – 50 г
  • сок лимона
  • горчица
  • соль, хмели-сунели
  • сыр – 30 г

Способ приготовления:

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

1. Скумбрии отделить от костей и посолить.

2. Лук и перец поджарить на сухой сковороде.

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

3. Сметану, сок лимона и горчицу перемешать.

4. Добавить соль и специи.

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

5. Натереть в сметану творог и добавить овощи.

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

6. Выложить скумбрию на пергамент, сверху овощную шубу.

Как вкусно запечь скумбрию на обед: рыба просто тает во рту

7. Поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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