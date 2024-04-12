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Как вкусно запечь скумбрию: рецепт чесночного маринада для рыбы
Скумбрия является очень бюджетной, вкусной и полезной рыбой, которую можно мариновать, солить, запекать и добавлять в салаты, делать намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- 2 тушки скумбрии
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли (без горки)
- 2 ч. л. паприки (лучше копченой)
- 2-3 зуб. чеснока
- лимон
Способ приготовления:
1. Скумбрию помойте и разделите на филе.
2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и смажьте филе скумбрии, оставьте на 2-3 часа и затем запекаем в духовке при температуре 200 С до готовности, примерно 20 минут.
3. Готовую рыбу подавайте с лимоном.
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