Скумбрия является очень бюджетной, вкусной и полезной рыбой, которую можно мариновать, солить, запекать и добавлять в салаты, делать намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

2 тушки скумбрии

3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли (без горки)

2 ч. л. паприки (лучше копченой)

2-3 зуб. чеснока

лимон

Способ приготовления:

1. Скумбрию помойте и разделите на филе.

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и смажьте филе скумбрии, оставьте на 2-3 часа и затем запекаем в духовке при температуре 200 С до готовности, примерно 20 минут.

3. Готовую рыбу подавайте с лимоном.

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