Как вкусно запечь скумбрию: рецепт чесночного маринада для рыбы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеченная скумбрия

Скумбрия является очень бюджетной, вкусной и полезной рыбой, которую можно мариновать, солить, запекать и добавлять в салаты, делать намазки. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии со специями и чесноком. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • 2 тушки скумбрии
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли (без горки)
  • 2 ч. л. паприки (лучше копченой)
  • 2-3 зуб. чеснока
  • лимон

Способ приготовления: 

1. Скумбрию помойте и разделите на филе.

Филе рыбы

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и смажьте филе скумбрии, оставьте на 2-3 часа и затем запекаем в духовке при температуре 200 С до готовности, примерно 20 минут.

Чесночный маринад

3. Готовую рыбу подавайте с лимоном.

Готовая рыба с лимоном

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