Запеченная скумбрия, если ее правильно приготовить, может быть вкуснее запеченного лосося и форели. Для того, чтобы рыба была сочной и без запаха, кулинары советуют нафаршировать ее плавленным сыром!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с плавленным сыром.

Ингредиенты:

скумбрия

масло

специи

плавленый сырок

Способ приготовления:

1. Тушку скумбрии очищаем от внутренностей, смазываем маслом и специями к рыбе, натираем плавленый сырок и начиняем рыбу.

2. Верх смазываем майонезом, заматываем в фольгу и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.

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