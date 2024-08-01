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Как вкусно запечь скумбрию с плавленным сыром в духовке: рыба будет очень сочной и без запаха
Запеченная скумбрия, если ее правильно приготовить, может быть вкуснее запеченного лосося и форели. Для того, чтобы рыба была сочной и без запаха, кулинары советуют нафаршировать ее плавленным сыром!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- скумбрия
- масло
- специи
- плавленый сырок
Способ приготовления:
1. Тушку скумбрии очищаем от внутренностей, смазываем маслом и специями к рыбе, натираем плавленый сырок и начиняем рыбу.
2. Верх смазываем майонезом, заматываем в фольгу и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.
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