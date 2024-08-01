Как вкусно запечь скумбрию с плавленным сыром в духовке: рыба будет очень сочной и без запаха

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как вкусно запечь скумбрию с плавленным сыром в духовке: рыба будет очень сочной и без запаха

Запеченная скумбрия, если ее правильно приготовить, может быть вкуснее запеченного лосося и форели. Для того, чтобы рыба была сочной и без запаха, кулинары советуют нафаршировать ее плавленным сыром!

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Как вкусно запечь скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с плавленным сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • скумбрия
  • масло
  • специи
  • плавленый сырок

Способ приготовления: 

1. Тушку скумбрии очищаем от внутренностей, смазываем маслом и специями к рыбе, натираем плавленый сырок и начиняем рыбу.

Фаршированная рыба

2. Верх смазываем майонезом, заматываем в фольгу и отправляем в духовку запекаться при 180 С, примерно 30 минут.

Готовая скумбрия

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