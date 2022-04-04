Как вкусно запечь сочную буженину в рукаве: лучше любых колбас
Большинство не представляет себе праздничный стол без мясной нарезки, а именно – колбасы. Если вы думаете, что этот продукт незаменим и нет никакой альтернативы, то ошибаетесь. Попытайтесь приготовить буженину – получается в разы вкуснее и сытнее.
Как приготовить вкусную и сочную буженину со специями в рукаве рассказала фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свиная вырезка – 1, 500 г
вода – 1, 500 мл
соль – 4 ч. л.
перец горошек – 1,5 ч. л.
лавровые листья – 2 шт
Специи: паприка, базилик, черный молотый перец, приправы.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить маринад для мяса. В воду добавить соль, перец и лавровые листья. Довести до кипения и охладить.
2. Вырезку опустить в маринад и оставить в холодильнике на 4 часа.
3. Соединить все специи. Перемешать.
4. Мясо просушить бумажным полотенцем. Посолить и смазать растительным маслом.
5. Натереть специями. Положить в рукав.
6. Запекать при температуре 190 градусов 60-70 минут.
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