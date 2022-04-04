Как вкусно запечь сочную буженину в рукаве: лучше любых колбас

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как вкусно запечь сочную буженину в рукаве: лучше любых колбас

Большинство не представляет себе праздничный стол без мясной нарезки, а именно – колбасы. Если вы думаете, что этот продукт незаменим и нет никакой альтернативы, то ошибаетесь. Попытайтесь приготовить буженину – получается в разы вкуснее и сытнее.

Как приготовить вкусную и сочную буженину со специями в рукаве рассказала фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Рецепт буженины со специями в рукаве

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 1, 500 г

  • вода – 1, 500 мл

  • соль – 4 ч. л.

  • перец горошек – 1,5 ч. л.

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  • лавровые листья – 2 шт

  • Специи: паприка, базилик, черный молотый перец, приправы.

Ингредиенты для буженины

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить маринад для мяса. В воду добавить соль, перец и лавровые листья. Довести до кипения и охладить.

2. Вырезку опустить в маринад и оставить в холодильнике на 4 часа.

С какими специями получается вкусная буженина

3. Соединить все специи. Перемешать.

4. Мясо просушить бумажным полотенцем. Посолить и смазать растительным маслом.

Как приготовить сочную буженину в духовке

5. Натереть специями. Положить в рукав.

6. Запекать при температуре 190 градусов 60-70 минут.

Сочная буженина в рукаве в духовке

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