Большинство не представляет себе праздничный стол без мясной нарезки, а именно – колбасы. Если вы думаете, что этот продукт незаменим и нет никакой альтернативы, то ошибаетесь. Попытайтесь приготовить буженину – получается в разы вкуснее и сытнее.

Как приготовить вкусную и сочную буженину со специями в рукаве рассказала фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 1, 500 г

вода – 1, 500 мл

соль – 4 ч. л.

перец горошек – 1,5 ч. л.

Видео дня

лавровые листья – 2 шт

Специи: паприка, базилик, черный молотый перец, приправы.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить маринад для мяса. В воду добавить соль, перец и лавровые листья. Довести до кипения и охладить.

2. Вырезку опустить в маринад и оставить в холодильнике на 4 часа.

3. Соединить все специи. Перемешать.

4. Мясо просушить бумажным полотенцем. Посолить и смазать растительным маслом.

5. Натереть специями. Положить в рукав.

6. Запекать при температуре 190 градусов 60-70 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: