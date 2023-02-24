Как вкусно запечь свиные ребрышки: получаются сочными и мягкими
Готовить ребрышки на костре еще очень рано, поэтому сейчас самый лучший вариант приготовления такого мяса – это духовка. И даже в ней можно сделать очень ароматное, сочное и мягкое блюдо с корочкой. Для этого нужно приготовить глазурь.
Идея приготовления ребрышек в глазури опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram.
Ингредиенты:
- 800-1000 г свиных ребрышек
- соль, перец
Ингредиенты для глазури:
- 3-4 сливы (можно заменить помидорами)
- 2-3 ст.л. кетчупа
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. сока лимона
- 1 ст.л. ворчестерского соуса, если он у вас есть
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. сухого чеснока
- молотый черный перец
- немного соли (в составе уже есть соленый соевый соус)
Способ приготовления:
1. Ребра посолить, поперчить, заверни в пергамент, затем в фольгу и готовить в разогретой духовке до 190 градусов 80-90 минут.
2. Для глазури смешай все ингредиенты для объединения.
3. Ребра достать из духовки, выделившиеся соки можно слить, если их много, а ребра разрезать на порционные кусочки.
4. Обмакнуть каждый кусочек в глазурь, выложить на противень и отправить в духовку еще на 10-15 минут.
5. Можно включить конвекцию и в процессе выпекания еще раз смазать каждый кусочек глазурью.
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