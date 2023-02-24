Готовить ребрышки на костре еще очень рано, поэтому сейчас самый лучший вариант приготовления такого мяса – это духовка. И даже в ней можно сделать очень ароматное, сочное и мягкое блюдо с корочкой. Для этого нужно приготовить глазурь.

Идея приготовления ребрышек в глазури опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram.

Ингредиенты:

800-1000 г свиных ребрышек

соль, перец

Ингредиенты для глазури:

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3-4 сливы (можно заменить помидорами)

2-3 ст.л. кетчупа

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. сока лимона

1 ст.л. ворчестерского соуса, если он у вас есть

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. сухого чеснока

молотый черный перец

немного соли (в составе уже есть соленый соевый соус)

Способ приготовления:

1. Ребра посолить, поперчить, заверни в пергамент, затем в фольгу и готовить в разогретой духовке до 190 градусов 80-90 минут.

2. Для глазури смешай все ингредиенты для объединения.

3. Ребра достать из духовки, выделившиеся соки можно слить, если их много, а ребра разрезать на порционные кусочки.

4. Обмакнуть каждый кусочек в глазурь, выложить на противень и отправить в духовку еще на 10-15 минут.

5. Можно включить конвекцию и в процессе выпекания еще раз смазать каждый кусочек глазурью.

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