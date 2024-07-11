Как вкусно засолить красную рыбу: делимся самым простым рецептом маринада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно засолить красную рыбу: делимся самым простым рецептом маринада

Слабосоленый лосось может быть отличным ингредиентом для приготовления вкусных салатов, а также бутербродов. Рыбу лучше всего мариновать в домашних условиях. 

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Как вкусно засолить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого лосося, для которого нужен горячий маринад. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • 350 г сырого лосося
  • 35 г сахара
  • 35 г соли
  • 500 мл воды
  • 3 лавровых листочков
  • 15 горошков черного перца
  • 3 горошка душистого перца

Способ приготовления: 

1. Для рассола: нужно в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, перцы и лавровый лист. Перемешать до полного растворения сахара и соли и довести до кипения. После чего выключить и полностью охладить рассол.

Маринад для рыбы

2. Рыбу положить в контейнер (или другую удобную тару) кожурой вниз и залить рассолом. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов (максимум на полтора дня). Ориентируйтесь на степень желаемого вкуса.

Приготовление рыбы

3. После чего рыбу достаем из рассола, вытираем бумажным полотенцем и можно употреблять.

Готовый слабосоленый лосось

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