Как вкусно засолить красную рыбу: делимся самым простым рецептом маринада
Слабосоленый лосось может быть отличным ингредиентом для приготовления вкусных салатов, а также бутербродов. Рыбу лучше всего мариновать в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого лосося, для которого нужен горячий маринад.
Ингредиенты:
- 350 г сырого лосося
- 35 г сахара
- 35 г соли
- 500 мл воды
- 3 лавровых листочков
- 15 горошков черного перца
- 3 горошка душистого перца
Способ приготовления:
1. Для рассола: нужно в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, перцы и лавровый лист. Перемешать до полного растворения сахара и соли и довести до кипения. После чего выключить и полностью охладить рассол.
2. Рыбу положить в контейнер (или другую удобную тару) кожурой вниз и залить рассолом. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов (максимум на полтора дня). Ориентируйтесь на степень желаемого вкуса.
3. После чего рыбу достаем из рассола, вытираем бумажным полотенцем и можно употреблять.
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