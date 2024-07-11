Слабосоленый лосось может быть отличным ингредиентом для приготовления вкусных салатов, а также бутербродов. Рыбу лучше всего мариновать в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого лосося, для которого нужен горячий маринад.

Ингредиенты:

350 г сырого лосося

35 г сахара

35 г соли

500 мл воды

3 лавровых листочков

15 горошков черного перца

3 горошка душистого перца

Способ приготовления:

1. Для рассола: нужно в кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, перцы и лавровый лист. Перемешать до полного растворения сахара и соли и довести до кипения. После чего выключить и полностью охладить рассол.

2. Рыбу положить в контейнер (или другую удобную тару) кожурой вниз и залить рассолом. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов (максимум на полтора дня). Ориентируйтесь на степень желаемого вкуса.

3. После чего рыбу достаем из рассола, вытираем бумажным полотенцем и можно употреблять.

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