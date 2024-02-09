Красную рыбу можно мариновать с солью, цедрой лимона и апельсина, а также со специями, соусами и даже чесноком.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом красной маринованной рыбы с цедрой лимона, сахаром и солью.

Видео дня

Ингредиенты:

2 ст.л. крупной соли

1,5 ст.л. сахара

цедра 1 лимона

Способ приготовления:

1. Натрите цедру, добавьте соль и сахар, перемешайте.

2. Натрите рыбу смесью, переложите в стеклянную посуду, сверху поставьте что-то тяжелое и поставьте в холодильник.

Перед употреблением промойте рыбу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: