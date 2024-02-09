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Как вкусно засолить красную рыбу в цедре с солью: самый простой рецепт
Красную рыбу можно мариновать с солью, цедрой лимона и апельсина, а также со специями, соусами и даже чесноком.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом красной маринованной рыбы с цедрой лимона, сахаром и солью.
Ингредиенты:
- 2 ст.л. крупной соли
- 1,5 ст.л. сахара
- цедра 1 лимона
Способ приготовления:
1. Натрите цедру, добавьте соль и сахар, перемешайте.
2. Натрите рыбу смесью, переложите в стеклянную посуду, сверху поставьте что-то тяжелое и поставьте в холодильник.
Перед употреблением промойте рыбу!
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