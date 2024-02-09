Как вкусно засолить красную рыбу в цедре с солью: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
57
Как вкусно засолить красную рыбу в цедре с солью: самый простой рецепт

Красную рыбу можно мариновать с солью, цедрой лимона и апельсина, а также со специями, соусами и даже чесноком. 

Как вкусно приготовить красную рыбу

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом красной маринованной рыбы с цедрой лимона, сахаром и солью. 

Рецепт красной соленой рыбы
Видео дня

Ингредиенты: 

  • 2 ст.л. крупной соли
  • 1,5 ст.л. сахара
  • цедра 1 лимона

Способ приготовления: 

1. Натрите цедру, добавьте соль и сахар, перемешайте. 

Цедра для приготовления рыбы

2. Натрите рыбу смесью, переложите в стеклянную посуду, сверху поставьте что-то тяжелое и поставьте в холодильник. 

Соль с лимоном для приготовления рыбы

Перед употреблением промойте рыбу! 

Вкусная готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты