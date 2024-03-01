Как вкусно засолить красную рыбу: вам понадобится всего три ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно засолить красную рыбу: вам понадобится всего три ингредиента

Красную рыбу лучше всего есть в запеченном виде, так вы точно будете уверены в ее безопасности, а еще ее можно солить. В соленом виде она будет отличным продуктом для приготовления вкусных бутербродов. 

Как вкусно приготовить красную рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очен вкусной красной соленой рыбы, для приготовления которой нужен сахар и соль. 

Рецепт маринованной красной рыбы
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Ингредиенты: 

  • 300 г красной рыбки
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ч. л. соли

Способ приготовления: 

1. Смешайте соль и сахар и натрите рыбку со всех сторон, переложите в контейнер на ночь в холодильник.

Соль с сахаром для приготовления рыбы

2. Слейте образовавшуюся жидкость, слегка промойте, просушите бумажными полотенцами и можно нарезать и есть!

Вкусная готовая рыба

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