Красную рыбу лучше всего есть в запеченном виде, так вы точно будете уверены в ее безопасности, а еще ее можно солить. В соленом виде она будет отличным продуктом для приготовления вкусных бутербродов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очен вкусной красной соленой рыбы, для приготовления которой нужен сахар и соль.

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Ингредиенты:

300 г красной рыбки

1 ч. л. сахара

2 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Смешайте соль и сахар и натрите рыбку со всех сторон, переложите в контейнер на ночь в холодильник.

2. Слейте образовавшуюся жидкость, слегка промойте, просушите бумажными полотенцами и можно нарезать и есть!

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