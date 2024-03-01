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Как вкусно засолить красную рыбу: вам понадобится всего три ингредиента
Красную рыбу лучше всего есть в запеченном виде, так вы точно будете уверены в ее безопасности, а еще ее можно солить. В соленом виде она будет отличным продуктом для приготовления вкусных бутербродов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очен вкусной красной соленой рыбы, для приготовления которой нужен сахар и соль.
Ингредиенты:
- 300 г красной рыбки
- 1 ч. л. сахара
- 2 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Смешайте соль и сахар и натрите рыбку со всех сторон, переложите в контейнер на ночь в холодильник.
2. Слейте образовавшуюся жидкость, слегка промойте, просушите бумажными полотенцами и можно нарезать и есть!
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