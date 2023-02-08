Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Чаще всего сало подают к борщу и сделать это можно оригинально и необычно.

В одном из блогов (korusni_korusnosti) в Instagram был опубликован рецепт засоленного сала с хреном и горчицей в виде рулета.

Ингредиенты:

сало – 1 кг

горчица острая – 3 ст. л.

хрен красный – 3 ст. л.

измельченная зелень – 1 ст. л.

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Сало порезать тонкими и одинаковыми по размеру пластинками.

2. Измельчить зелень и смешать ее с хреном и горчицей.

3. Рабочую поверхность застелить пищевой пленкой. Наверх выложить пластины сала в нахлест в несколько строчек. Сало сверху нужно посолить, поперчить и смазать соусом.

4. Завернуть сало в рулет, его нужно щедро посыпать перцем. Положить закуску сначала в холодильник на 1 сутки, а затем в морозилку до полного застывания.

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