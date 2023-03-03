Как вкусно засолить сельдь: простой рецепт удачного маринада
Сельдь является одной из самых полезных видом рыбы, в которой очень много полезных веществ и витаминов. Специалисты рекомендуют ее есть всем. Готовить из рыбы можно закуски, салаты, а также ее можно вкусно засолить.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом пряной соленой сельди, которая получится очень ароматной.
Ингредиенты:
- Сельдь – 550 г
- Вода – 80-100 мл.
- Лук – 2-3 шт.
- Яблочный уксус – 40-50 мл.
- Масло нерафинированное подсолнечное – 40-50 мл.
- Соль – 1,5-2,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец черный горошком – 4-6 шт.
- Перец душистый – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте под проточной водой, отрежьте голову и хвост, выпотрошите и еще раз помойте.
2. Сделайте разрез ножом вдоль позвоночника и снимите с сельди кожу, промойте еще раз водой.
3. Разделите филе руками на две части, отделите от костей, порежьте на одинаковые куски.
4. Лук нарежьте тонкими полукольцами, переложите в миску.
5. Смешайте воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доведите до кипения и затем полностью остудите.
6. Смешайте холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.
7. В стеклянную посуду выложите слоями селедку с луком, залейте маринадом и оставьте на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.