Сельдь является одной из самых полезных видом рыбы, в которой очень много полезных веществ и витаминов. Специалисты рекомендуют ее есть всем. Готовить из рыбы можно закуски, салаты, а также ее можно вкусно засолить.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом пряной соленой сельди, которая получится очень ароматной.

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Ингредиенты:

Сельдь – 550 г

Вода – 80-100 мл.

Лук – 2-3 шт.

Яблочный уксус – 40-50 мл.

Масло нерафинированное подсолнечное – 40-50 мл.

Соль – 1,5-2,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошком – 4-6 шт.

Перец душистый – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте под проточной водой, отрежьте голову и хвост, выпотрошите и еще раз помойте.

2. Сделайте разрез ножом вдоль позвоночника и снимите с сельди кожу, промойте еще раз водой.

3. Разделите филе руками на две части, отделите от костей, порежьте на одинаковые куски.

4. Лук нарежьте тонкими полукольцами, переложите в миску.

5. Смешайте воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доведите до кипения и затем полностью остудите.

6. Смешайте холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.

7. В стеклянную посуду выложите слоями селедку с луком, залейте маринадом и оставьте на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.