Как вкусно засолить сельдь: простой рецепт удачного маринада

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Как вкусно засолить сельдь

Сельдь является одной из самых полезных видом рыбы, в которой очень много полезных веществ и витаминов. Специалисты рекомендуют ее есть всем. Готовить из рыбы можно закуски, салаты, а также ее можно вкусно засолить. 

Маринованная сельдь

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом пряной соленой сельди, которая получится очень ароматной. 

Рецепт пряной сельди
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Ингредиенты: 

  • Сельдь – 550 г 
  • Вода – 80-100 мл.
  • Лук – 2-3 шт. 
  • Яблочный уксус – 40-50 мл.
  • Масло нерафинированное подсолнечное – 40-50 мл.
  • Соль – 1,5-2,5 ч. л. 
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец черный горошком – 4-6 шт.
  • Перец душистый – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте под проточной водой, отрежьте голову и хвост, выпотрошите и еще раз помойте. 

Слабосоленная сельдь

2. Сделайте разрез ножом вдоль позвоночника и снимите с сельди кожу, промойте еще раз водой. 

3. Разделите филе руками на две части, отделите от костей, порежьте на одинаковые куски. 

Филе сельди без костей

4. Лук нарежьте тонкими полукольцами, переложите в миску.

Репчатый лук

5. Смешайте воду с солью, сахаром, перцем и лавровым листом, доведите до кипения и затем полностью остудите. 

Как вкусно засолить сельдь

6. Смешайте холодный маринад с растительным маслом и яблочным уксусом.

7. В стеклянную посуду выложите слоями селедку с луком, залейте маринадом и оставьте на ночь (на сутки) в холодильнике под крышкой.

Готовое филе сельди

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