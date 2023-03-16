Как вкусно засолить свежее сало с чесноком: самый простой способ
Сало – вкусный и сытный продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и даже делать намазки на бутерброды.
Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась необычным рецептом засоленного сала с чесноком и специями, которое получается очень ароматным и легко готовится.
Ингредиенты:
- сало свежее – 300 г
- специи, соль
- лавровые листья
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Порезать свежее сало порционными кубиками, чтобы при подаче его было удобно нарезать.
2. Смешать соль и специи, натереть к массе чеснок и перемешать. Полученной массой натереть сало со всех сторон.
3. Выложить сало в стеклянную банку, добавить туда лавровые листья.
4. Дно глубокой кастрюли застелить полотенцем, поставить на него банку и налить в кастрюлю столько воды, чтобы она почти полностью покрывала банку. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 30 минут.
5. Когда пройдет отведенное время, снять банку с плиты и полностью ее охладить, затем переложить сало в контейнер и оставить в морозилке на ночь.
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