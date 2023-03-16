Сало – вкусный и сытный продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и даже делать намазки на бутерброды.

Фудблогер Татьяна Приймак (happybearfood) на своей странице в Instagram поделилась необычным рецептом засоленного сала с чесноком и специями, которое получается очень ароматным и легко готовится.

Ингредиенты:

сало свежее – 300 г

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специи, соль

лавровые листья

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Порезать свежее сало порционными кубиками, чтобы при подаче его было удобно нарезать.

2. Смешать соль и специи, натереть к массе чеснок и перемешать. Полученной массой натереть сало со всех сторон.

3. Выложить сало в стеклянную банку, добавить туда лавровые листья.

4. Дно глубокой кастрюли застелить полотенцем, поставить на него банку и налить в кастрюлю столько воды, чтобы она почти полностью покрывала банку. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 30 минут.

5. Когда пройдет отведенное время, снять банку с плиты и полностью ее охладить, затем переложить сало в контейнер и оставить в морозилке на ночь.

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