Кабачки на зиму можно не только консервировать, но и сушить. Один из вариантов – вкусные цукаты. Их едят вместо магазинных конфет, добавляют в выпечку и другие десерты.

Фудблогер Юлия с ником fermerka.ua на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусных цукатов, которые можно приготовить из кабачков.

Ингредиенты:

кабачки

сахар (на 1 кг кабачков 200 г сахара)

сок 1 лимона

Способ приготовления:

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1. Кабачки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать овощи кубиками.

2. Засыпать кабачки сахаром. Оставить на 30 минут.

3. Выжать к кабачкам сок лимона. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить на слабом огне час. После этого полностью охладить.

4. Сушить кабачки в сушилке 2 часа или в духовке 6 часов при температуре 60 градусов.

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