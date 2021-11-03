Как выбрать безопасное куриное мясо: советы эксперта

Куриное мясо – отличный диетический продукт, из которого можно приготовить много вкусных и полезных блюд, к тому же – его любят дети. Для них можно готовить котлеты, тефтели, отбивные. Но не всегда удается купить хороший, натуральный продукт, который бы не навредил организму. Так как очень часто недобросовестные производители выращивают птиц при помощи антибиотиков, гормонов, которыми их кормят.

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко в ток-шок "Правила виживання" (Интер) рассказала, на что обратить внимание при выборе куриного мяса, чтобы оно действительно было полезным.

1. Курица не должна быть скользкой и липкой

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"Попробуйте надавить пальцем на тушку: если курица сразу восстановила свой объем, значит, она свежая. А если вмятина долго остается, значит мясо уже не свежее. Еще один момент – если тушка совсем твердая, то, скорее всего, ее накачали водой, и вы покупаете воду, а не мясо", – утверждает эксперт.

2. Куриная кожа должна быть целой

Специалист советует проверить целостность кожи – под ножками и крылышками.

3. Мясо должно быть розового цвета

"Курицу нельзя есть, если мясо не розовое и тем более – с темными пятнами", – заявила Сидоренко.

4. Как определить возраст курицы?

"Это сделать легко – по кончику грудной кости. У старой птицы он окостенелый и практически не сгибается, у молодой — эластичный и гибкий. А также обратите внимание на цвет, если курица желтая, скорее всего, она слишком старая и ее мясо будет жестким и невкусным", – отметила эксперт.

5. Запах

Свежее куриное мясо практически не имеет запаха.

"Не покупайте мясо в маринаде со специями, так как они перебивают запах гниения. Именно поэтому очень часто в магазинах маринуют и продают мясо, которое залежалось", – добавила специалист.

6. Упаковка

Сидоренко рекомендует обращать внимание на целостность упаковки, а также советует не покупать замороженный продукт, потому что именно его качество невозможно точно определить.

8. Как правильно хранить?

"Мясо лучше сразу приготовить, а не хранить в холодильнике. Но если же все-таки вы купили курицу, то храните ее в морозильной камере, а размораживайте на нижней полке холодильника", – подытожила эксперт.

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