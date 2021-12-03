Как выбрать безопасное сливочное масло: советы эксперта

Сливочное масло – вкусный и полезный продукт, но только в том случае, если оно сделано из натуральных продуктов. Но, стоит отметить, что очень часто в Украине недобросовестные производители подделывают масло и молочные продукты, этим подвергают опасности здоровье миллионов людей, которые его покупают.

Стоит отметить, что 2 декабря, в результате отбора и проверки образцов масла в учебных заведениях обнаружили фальсификат. Как оказалось, в продукции с этикеткой ООО "Богодуховский молзавод" использовали растительные жиры, которые категорически запрещены при производстве сливочного масла.

Эксперт по качеству мясо-молочной продукции Оксана Прокопенко рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", как выбрать безопасное и качественное масло вместо фальсификата, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

1. Цена

"Фальсификат не может иметь высокую цену, а настоящий, хороший продукт будет по цене – дорогой, ведь если его делают из молока – оно не может быть дешевым", – отметила эксперт.

2. ДСТУ

Масло, которое было сделано из натурального молока всегда имеет значок – ДСТУ 4399.​​​​​

"Если вы увидите – ДСТУ 4495 – это продукт с растительными жирами", – объяснила эксперт.

3. Запах

Натуральное сливочно масло имеет очень принятый молочный запах, без лишних примесей.

4. Цвет

Масло, которое было сделано из натурального молоко не может быть слишком белого или наоборот насыщенного желтого цвета. Оно всегда приятного молочного цвета.

5. Структура

Натуральное, настоящее масло крошится, замерзает при –5 С и, а продукт, который содержит растительные жиры даже при низких температурах будет мягким, эластичным.

"Можно проверить масло даже на ощупь, натуральное будет твердым, а некачественное – мягким. А также можно бросить кусочек масла в кипяток, фальсификат будет иметь отвратительный кислый запах, а натуральное – приятный сливочный", – подытожила эксперт.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: